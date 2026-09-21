Ο Ολυμπιακός έχει βρει στα πρόσωπα των Μοντέρο και ΜακΙντάιρ τους νέους δημιουργούς του, όμως είναι λογικό ότι θα χρειαστούν χρόνο και οι δύο.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Σούπερ Καπ της EuroLeague και μετά την ήττα στον τελικό από τη Ρεάλ, στρέφει το ενδιαφέρον του στην πρεμιέρα της EuroLeague. Εκεί που θα πρέπει να δείξει σοβαρός και όσο πιο έτοιμος γίνεται, προκειμένου να πάρει διπλό στην έδρα της Μπασκόνια.

Μία ηχηρή αποχώρηση από τους Πειραιώτες, ήταν αυτή του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος για μία πενταετία, ήταν ο βασικός point guard της ομάδας. Για να καλύψει αυτό το κενό ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχει πάρει δύο άκρως ποιοτικούς παίκτες. Τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Γιαν Μοντέρο.

Η έλευση των δύο γκαρντ, είχε γίνει στις αρχές του καλοκαιριού και ήταν αναμενόμενο ακόμα και πριν την αποχώρηση του Γουόκαπ, ότι ο χρόνος του στο παρκέ, θα ήταν αρκετά περιορισμένος (ή έστω μειωμένος), σε σχέση με αυτά που είχε συνηθίσει τα περασμένα χρόνια. Πηγαίνοντας στο «τώρα», με βάση τα όσα έχουμε δει από τον Ολυμπιακό στα φιλικά και στα δύο επίσημα παιχνίδια, το πόρισμα είναι ότι οι δύο νέοι γκαρντ, θα χρειαστούν χρόνο.

Τα στοιχεία των ΜακΙντάιρ - Μοντέρο

Για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, η κυκλοφορία της μπάλας επιθετικά, είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Οι ΜακΙντάιρ και Μοντέρο, θα πρέπει να φτιάχνουν το παιχνίδι της ομάδας και να μπορούν να συνδυάζονται άριστα με τους συμπαίκτες τους. Το δεύτερο κομμάτι, έχει να κάνει καθαρά με τις προπονήσεις, αλλά και τον αγωνιστικό ρυθμό.

Ο ΜακΙντάιρ στα στοιχεία που έχει, θυμίζει πιο πολύ Γουόκαπ. Καλός αμυντικός, εξαιρετικός δημιουργός, που κοιτάει πρώτα να δώσει την μπάλα σε συμπαίκτη του και τίμιος σκόρερ. Για την ώρα, παρά την εμπειρία που έχει στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δεν έχει ξεχωρίσει. Στα δύο επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο Κόντι ήταν ο βασικός playmaker, με 13 ασίστ και 5 πόντους συνολικά, σε 34 λεπτά. Θέλει χρόνο ακόμη και δείχνει μερικές φορές να «μαγκώνει» στις επιλογές του, δείγμα του ότι πρέπει να συνηθίσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, αλλά και το πως αγωνίζονται οι συμπαίκτες του.

Ο Μοντέρο από την άλλη, είναι ένας παίκτης πιο «άγουρος» στην Ευρωλίγκα. Με τη Βαλένθια πέρσι έκανε ασύλληπτες εμφανίσεις, αλλά το στυλ του Ολυμπιακού και ο ρόλος του, δεν είναι τα ίδια όπως στην ισπανική ομάδα. Στο Σούπερ Καπ αγωνίστηκε συνολικά 44 λεπτά και είχε 25 πόντους και 7 ασίστ. Γενικά θετικός (κυρίως στον ημιτελικό), αλλά μοιραίος στον τελικό, όπου πάτησε γραμμή στην τελευταία επίθεση των «ερυθρόλευκων». Ο Μοντέρο μπορεί να μην φημίζεται για τις αμυντικές του ικανότητες, όμως μπορεί να δημιουργήσει και να σκοράρει το ίδιο καλά.

Οι λίγες προπονήσεις, αλλά και οι απουσίες που έχουν προκύψει στον Ολυμπιακό, δεν έχει βοηθήσει τους δυο τους, να βρουν τα πατήματά τους, κάτι το οποίο είναι λογικό. Μιλάμε βέβαια για δύο εξαιρετικούς point guard, που αργά ή γρήγορα θα πάρουν... μπρος.

Εννοείται ότι αν ο Γουόκαπ, που ήξερε και απ' έξω και ανακατωτά την ομάδα, ήταν στον τελικό με τη Ρεάλ, ίσως ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα, αλλά με το «αν» δεν γίνεται δουλειά. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο κορυφαίους point guard, οι οποίοι είναι ικανοί να απογειώσουν το παιχνίδι της ομάδας.

Αν μπορεί να παρουσιάσει κάποιος το στυλ χειριστή που θέλει ο Μπαρτζώκας, είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό, ο ΜακΙντάιρ του τρίτου δεκαλέπτου κόντρα στη Ρεάλ. Μοίρασε έξι ασίστ, έβαλε τρεις πόντους και είχε ένα κλέψιμο. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν θα αλλάξει ριζικά, αλλά σίγουρα θα γίνει πιο επιθετικό.