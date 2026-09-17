Ολυμπιακός: Με καθυστέρηση ο Μοντέρο στο Άμπου Ντάμπι, είχε πρόβλημα με τη βίζα του
Απρόοπτο στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιαν Μοντέο δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Άμπου Ντάμπι.
Συγκεκριμένα ο Δομινικανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» αντιμετώπισε πρόβλημα με τη βίζα του και αναγκάστηκε να ταξιδέψει μόνος του για την πόλη των Εμιράτων.
Μάλιστα λόγω του απροόπτου, ο Μοντέρο έχασε και την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι.
Θυμίζουμε οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό (18/09, 17:00 LIVE από το Gazzetta) για μια θέση στον μεγάλο τελικό.
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