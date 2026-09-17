Πασχάκης: Ο 17χρονος της Νήαρ Ήστ έβαλε 58 πόντους και νίκησε τον Βαρβαρίτη του Παναθηναϊκού

Φοβερά πράγματα από τον Πασχάκη στη νίκη της Νήαρ Ηστ κόντρα στον Παναθηναϊκό του Βαρβαρίτη στην παράταση. Σταμάτησε στους 58 πόντους σε ματς του πρωταθλήματος ΕΣΚΑ στους Εφήβους.

O Ιάσωνας Βαρβαρίτης έκλεψε την παράσταση στο τουρνουά της Ρόδου όπου συμμετείχε ο Παναθηναϊκός. Ο 16χρονος έκανε το ντεμπούτο του στο φιλικό με την ΑΕΚ και ευστόχησε σε τρίποντο, για το οποίο τον χειροκρότησε και ο πάγκος της ΑΕΚ

Ο Βαρβαρίτης άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο GEN A STARS U16 της ΕΟΚ, έχοντας τη διοργάνωση με 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Στον Παναθηναϊκό τον πιστεύουν πολύ και πήρε το βάπτισμα του πυρός από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τουρνουά της Ρόδου.

Πάντως στο τελευταίο ματς του, ένας άλλος ταλαντούχος αθλητής έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι. Η Νήαρ Ηστ επικράτησε με 90-89 στην παράταση του Παναθηναϊκού σε ματς θρίλερ για το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ στους Εφήβους.

Εκεί έλαμψε το άστρο του Μάκη Πασχάκη. O 17χρονος είχε κέφια και το κοντέρ έγραψε 58 πόντους σε ένα τρομερό show. Μάλιστα ήταν εκείνος που πέτυχε και το νικητήριο τρίποντο. Αναλυτικά είχε 12/19 βολές, 14/22 δίποντα και 6/6 τρίποντα. Ο Πασχάκης αγωνίζεται σαν γκαρντ και τον Ιούλιο ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα.

Από την πλευρά των πράσινων ξεχώρισε η παρουσία του Βαρβαρίτη. Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού τελείωσε το ματς με 21 πόντους, 4/4 βολές, 4/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα στα περίπου 38 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Δύο παιδιά που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.