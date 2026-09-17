Η Εuroleague TV ανακοίνωσε πως θα μεταδίδει επιλεγμένα ματς αρκετών ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μεταξύ αυτών και το ελληνικό.

Πολύ ευχάριστα νέα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Euroleague έκανω γνωστό πως θα μεταδίδει επιλεγμένα παιχνίδια της Stoiximan GBL για τη σεζόν που έρχεται. Εκτός της Ελλάδας, θα ενσωματώσει κι άλλα κορυφαία εγχώρια πρωταθλήματα από την Αυστραλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία σε επιλεγμένες περιοχές.

Αναλυτικά

Η πλατφόρμα OTT της Euroleague Basketball θα ενσωματώσει κορυφαία εγχώρια πρωταθλήματα από την Αυστραλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία σε επιλεγμένες περιοχές.

Η ζωντανή μετάδοση ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου με το νέο Euroleague Basketball SuperCup.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 μια σημαντική επέκταση της πλατφόρμας streaming EuroLeague TV ενόψει της σεζόν 2026-27, προσφέροντας στους οπαδούς περισσότερο ζωντανό μπάσκετ, περισσότερο περιεχόμενο και βελτιωμένη εμπειρία θέασης.

Η ζωντανή μετάδοση ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου, με επικεφαλής το εναρκτήριο Euroleague Basketball SuperCup, παράλληλα με τον εναρκτήριο γύρο του γερμανικού easyCredit BBL. Η δράση του BKT EuroCup και της EuroLeague θα ακολουθήσουν στις 24 και 29 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Περισσότερο μπάσκετ, επτά ημέρες την εβδομάδα

Οι συνδρομητές του EuroLeague TV θα απολαύσουν ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο επαγγελματικού μπάσκετ κορυφαίας ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Εκτός από την καθιερωμένη προσφορά της EuroLeague, του BKT EuroCup και της adidas NextGen EuroLeague, καθώς και του νεοσύστατου Euroleague Basketball SuperCup, το EuroLeague TV θα παρουσιάζει μια επιλογή αγώνων από το αυστραλιανό NBL, το κινεζικό CBA, τη γαλλική Betclic ELITE, το γερμανικό easyCredit BBL και την ελληνική Stoiximan GBL με συνέπεια σε όλες τις αντίστοιχες διοργανώσεις τους.

Αυτή η πρόσθετη κάλυψη εξασφαλίστηκε σε συνεργασία με την Sportradar Group AG, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροχρόνια συνεργασία για τα δικαιώματα δεδομένων και οπτικοακουστικών στοιχημάτων.

Η πλατφόρμα θα συνεχίσει επίσης να παρουσιάζει αγώνες από την ιταλική Serie A, βασιζόμενη στην κάλυψη που προσφέρθηκε τις δύο τελευταίες σεζόν.

Το περιεχόμενο των εγχώριων πρωταθλημάτων θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Ιταλία, το Κόσοβο, η Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, η Ολλανδία, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.