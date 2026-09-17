Στο Περιστέρι το Super Cup: Ομόφωνη απόφαση από τις ομάδες

Όπως αποφάσιστηκε ομόφωνα, το Super Cup θα γίνει στο Περιστέρι και το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου.

Το γήπεδο του Περιστερίου, το «Ανδρέας Παπανδρέου», ήταν η επικρατέστερη επιλογή για να γίνει το Super Cup, μετά την αλλαγή των πλάνων εξαιτίας των προβλημάτων υγείας (ταλαιπωρήθηκαν πολλοί από γαστρεντερίτιδα) που προέκυψαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Ρόδου.

Σήμερα, την Πέμπτη 17 Σεπτέμβρη βγήκε... λευκός καπνός για το θέμα. Οι τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) αποφάσισαν ομόφωνα πως το Super Cup θα γίνει στο Περιστέρι, στην έδρα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Σχετικά με την παρουσία του κόσμου, εισιτήρια φαίνεται πως θα δοθούν σε μαθητές σχολείων για να δουν τα ματς. Έτσι οι ομάδες δεν θα έχουν τους οπαδούς τους στους κερκίδες.

Στις 26 Σεπτέμβρη θα γίνουν οι ημιτελικοί, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μια μέρα, μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός.

Τα δύο γήπεδο που ήταν υποψήφια για να υποδεχθούν τη διοργάνωση, ήταν η Sunel Arena και το «Ανδρέας Παπανδρέου», με το δεύτερο τελικά να είναι αυτό που θα φιλοξενήσει τις 4 διεκδικήτριες του πρώτου τίτλου της σεζόν εντός των συνόρων.