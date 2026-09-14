Κάρλικ Τζόουνς: «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα παικτών...»

Ο Κάρλικ Τζόουνς πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη φιλική νίκη της Παρτίζαν επί της Μπεσίκτας και στάθηκε στο ανανεωμένο ρόστερ που έχει δημιουργήσει ο σέρβικος σύλλογος.

Η Παρτίζαν επικράτησε της Μπεσίκτας σε φιλική αναμέτρηση το βράδυ της Κυριακής (13/09) με 89-71, με τον Κάρλικ Τζόουνς να προέβη σε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, ενώ μίλησε κυρίως και για το ανανεωμένο ρόστερ που έχει δημιουργήσει ο σερβικός σύλλογος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάρκλικ Τζόουνς:

Για την ατμόσφαιρα: «Δεν έπαιξα την προηγούμενη φορά σε ανοιχτό γήπεδο, γι’ αυτό ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που το έκανα τώρα. Η ατμόσφαιρα είναι πάντα υπέροχη, ήταν λίγο πιο ήσυχη από την προηγούμενη φορά, αλλά και πάλι ήταν διασκεδαστική. Μου είχε λείψει, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να γνωρίσω και να παίξω με τους νέους συμπαίκτες μου.»

Αναφερόμενος στο πλήρως ανανεωμένο ρόστερ και στη διαδικασία του δεσίματος της ομάδας, ο παίκτης της Παρτίζαν στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία ομοιογένειας:

«Προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα παικτών και όλοι γνωρίζουν τι μπορούν να προσφέρουν στο γήπεδο. Θα υπάρξουν πολλά σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν.»

Όταν ρωτήθηκε για την πρόσφατη αναμέτρηση με τη Φουενλαμπράδα και την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων, ο Τζόουνς τόνισε τον σεβασμό του προς τον αντίπαλο:

«Πρέπει να σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και την ποιότητά του. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Είναι τρελή αυτή η εμπειρία. Νομίζω ότι είναι κάτι υπέροχο.»

Κλείνοντας, ο γκαρντ της Παρτίζαν αναφέρθηκε ξεχωριστά στους νέους συμπαίκτες του, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στους φίλους της ομάδας ενόψει της έναρξης των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων:

«Ο καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό στο γήπεδο. Ο Λαμάρ Στίβενς είναι θηρίο! Δεν κουράζεται ποτέ, μπορεί να μαρκάρει σε όλες τις θέσεις του γηπέδου και είναι εξαιρετικός αθλητής. Οι υπόλοιποι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να δώσουν ασίστ, ενώ ο Ντέρεκ Γουίλις ξέρει να “ανάβει” και να έχει μια εξαιρετική βραδιά στο σουτ».