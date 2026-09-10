Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς επανεξελέγη πρόεδρος της Παρτίζαν Βελιγραδίου και παρουσίασε τα οικονομικά σχέδια της επόμενης μέρας του συλλόγου αλλά και το πλάνο της δημιουργίας ενός νέου προπονητικού κέντρου.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης της Παρτίζαν την Πέμπτη (10/09), ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς επανεξελέγη πρόεδρος της ομάδας του Βελιγραδίου και ανακοίνωσε τα μεγαλεπίβολα σχέδια του συλλόγου για την επόμενη μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του σερβικού συλλόγου κέρδισε την επανεκλογή του με 29/30 ψήφους και εστίασε σε βαρυσήμαντα ζητήματα αναφορικά με το μέλλον του οργανισμού, όπως η καταβολή της πρώτης δόσης στην EuroLeague, ούτως ώστε η ασπρόμαυρη πλευρά της πόλης να γίνει franchise από τη σεζόν 2027-28. Ακόμη, τόνισε πως επιδίωξή του είναι η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου προπονητικού κέντρου.

Εν συνεχεία, παρουσιάστηκε ένα ενδελεχές σχέδιο μακροπρόθεσμης μίσθωσης και επένδυσης ύψους 4.5 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα προπονητικό κέντρο το οποίο ουσιαστικά θα είναι ένας πολυχώρος με τέσσερα γήπεδα, δύο γυμναστήρια, ιατρικό εξοπλισμό, χώρους εστίασης και γραφεία από τον Ιούνιο του 2027.

Η Παρτίζαν θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Belgrade Arena τόσο για τη EuroLeague όσο και για την ABA League. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι εγκρίθηκε ο προγραμματισμένος προϋπολογισμός για την ερχόμενη περίοδο, ο οποίος αυξήθηκε κατά 2.5% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά.

Τέλος, αναφορικά με τις αγωνιστικές φιλοδοξίες της ομάδας έθεσε ως στόχο την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague.