Βιλντόζα: «Υπήρχε ενδιαφέρον από την Παρτιζάν και πριν, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά», τι είπε για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό

Ο Λούκα Βιλντόζα παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη σέρβικη «Mozzartsport» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απόφασή του να πάει στην Παρτίζαν.

Μιλώντας στη «Mozzartsport», ο Λούκα Βιλντόζα τοποθετήθηκε για την μεγάλη του απόφαση να επιστρέψει στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτίζαν.

Ο Αργεντίνος γκαρντ, αναφέρθηκε επίσης και για τη νέα σεζόν στη EuroLeague, τονίζοντας πως δεν θέλει να χαλάσει η... ομορφιά της διοργάνωσης λόγω των μεγάλων επενδύσεων που έχουν πραγματοποιήσει ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λούκα Βιλντόζα:

Για τον ρόλο του στην Παρτίζαν: «Στον προπονητή αρέσει να παίζει με δύο πλέι μέικερ στο γήπεδο που δημιουργούν. Νιώθω πολύ άνετα όταν παίζω με τους Κάρλικ. Είναι όλοι τους εξαιρετικοί αμυντικοί. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αν κάποιος άλλος σουτάρει ή αν κάποιος βρίσκεται σε καλύτερη στιγμή. Ξέρουμε ότι ο Κάρλικ είναι το πρόσωπο αυτής της ομάδας. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε»

Για το πώς αποφάσισε να πάει στην Παρτίζαν «Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιμέναμε ένα μήνα, ήμασταν στην Μπολόνια επειδή δεν μπορούσαμε να φύγουμε - μόλις αποκτήσαμε ένα μωρό και ήμασταν αγχωμένοι για το τι θα συνέβαινε το καλοκαίρι. Υπήρχε ενδιαφέρον από την Παρτιζάν και πριν, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που με ρώτησαν τι συμβαίνει. Φέτος αποφάσισα να έρθω. Η οικογένεια της γυναίκας μου είναι από εδώ, ήθελα να είμαι στο Βελιγράδι. Είχα επίσης μια πολύ καλή συζήτηση με τον προπονητή που με ώθησε περισσότερο. Μετά από μερικούς μήνες στο Βελιγράδι, νιώθω πραγματικά χαρούμενος με την απόφαση που πήρα».

Για το πώς βλέπει τη φετινή EuroLeague: «Γίνεται όλο και πιο δύσκολο κάθε χρόνο. Οι πλουσιότερες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μπάγερν, η Μπαρτσελόνα τα χρησιμοποιούν επειδή έχουν χρήματα και μπορούν να τα ξοδέψουν. Ωστόσο, δημιουργείται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των άλλων ομάδων. Αυτό που δεν θα ήθελα να δω είναι μια κατάσταση όπου πριν ξεκινήσει ο αγώνας ξέρεις ήδη πώς θα τελειώσει. Η ομορφιά της Ευρωλίγκας τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι ποτέ δεν ήξερες ποιος θα νικήσει. Αν ο κόσμος γνωρίζει το αποτέλεσμα εκ των προτέρων, θα χάσει το ενδιαφέρον του και δεν θα παρακολουθεί τους αγώνες, κάτι που είναι κακό για το μπάσκετ. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση για να διατηρηθεί η Ευρωλίγκα ένα καλό προϊόν».