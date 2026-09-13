Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνσισης
Με... άρωμα Ακρόπολης και φέτος θα είναι η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.
Η «πράσινη» ΚΑΕ με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, παρουσίασε την εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες του «τριφυλλιού» στους εντός έδρας αγώνες τους την σεζόν 2026-27.
Μάλιστα ξεχωρίζει η εικόνα της Ακρόπολης πάνω στη φανέλα που επανέρχεται μετά τη σεζόν 2023-24, όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague.
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Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Athens on our chest ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 13, 2026
The new Panathinaikos BC AKTOR Home Jersey is here.#adidasgr #adidasbasketball #createdwithadidas @adidasHoops pic.twitter.com/kcvSfMYfPv
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