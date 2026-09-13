Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνσισης

Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνσισης

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση της εντός έδρας εμφάνσισης
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω εντυπωσιακού βίντεο αποκάλυψε τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν που έχει... άρωμα Ακρόπολης.

Με... άρωμα Ακρόπολης και φέτος θα είναι η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, παρουσίασε την εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες του «τριφυλλιού» στους εντός έδρας αγώνες τους την σεζόν 2026-27.

Μάλιστα ξεχωρίζει η εικόνα της Ακρόπολης πάνω στη φανέλα που επανέρχεται μετά τη σεζόν 2023-24, όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague.

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Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

@Photo credits: x_paobcgr
     

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