Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω εντυπωσιακού βίντεο αποκάλυψε τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν που έχει... άρωμα Ακρόπολης.

Με... άρωμα Ακρόπολης και φέτος θα είναι η εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, παρουσίασε την εμφάνιση που θα φοράνε οι παίκτες του «τριφυλλιού» στους εντός έδρας αγώνες τους την σεζόν 2026-27.

Μάλιστα ξεχωρίζει η εικόνα της Ακρόπολης πάνω στη φανέλα που επανέρχεται μετά τη σεζόν 2023-24, όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τη EuroLeague.