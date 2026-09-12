Δείτε όλα όσα συνέβησαν στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο τουρνουά της Ρόδου.

Μετά το ματς κόντρα στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός παρέδωσε ένα ακόμα αμυντικό σεμινάριο στο τουρνουά της Ρόδου και νίκησε εύκολα την πρωταθλήτρια Σερβίας με 77-59.

Οι «πράσινοι» ήταν εκρηκτικοί στον αμυντικό τομέα, ειδικά στο δεύτερο μισό του αγώνα και έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους, Σιλβέν Φρανσίσκο (13π.), Γκέρσον Γιαμπουσέλε (12π.), Μπόνγκα (9π.), Μπάντιο (8π.) και Μαντζούκα (8π.)

Με αυτή τη νίκη κλείνει τις υποχρεώσεις του στη Ρόδο με το 2/2 και έχοντας ως επόμενη υποχρέωση το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο «T-Center» (18-19/9).

Δείτε τα highlights από τη νίκη των «πρασίνων»