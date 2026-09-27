Αποθέωση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Γι΄ αυτό είσαι αυτός που είσαι, ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στα social media έβγαλε το καπέλο στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μέσω live στο instagram, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ αναφέρθηκε στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στις απουσίες της ομάδας του, ενώ παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη μεγάλη πρόκριση.

Στη συνέχεια με story έσταξε... μέλι για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και για τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του ημιτελικού του Super Cup στο Περιστέρι.

«Γι΄ αυτό είσαι αυτός που είσαι. Ο μεγαλύτερος! Τίποτα δεν μπορεί να νικήσει την αυθεντικότητα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Μίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ που φέτος επέστρεψε στο τριφύλλι.