Ύστερα από έξι μήνες το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την κατάκτηση της Euroleague το 2000 στη Θεσσαλονίκη επέστεψε και πάλι στη... θέση του.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στους «Euro Insiders» ότι είχε κάνει λάθος με την απόφαση της 6ης Μαρτίου και ότι θα επέστρεφε ξανά στην οροφή του «Telekom Center Athens».

Όπερ και εγένετο: Το λάβαρο του νυν προέδρου της Euroleague και πάλαι ποτέ σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού από την κατάκτηση το τροπαίου το 2000 στην Θεσσαλονίκη, κοσμεί και πάλι την οροφή του γηπέδου