Με αφορμή την αναφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλο στον Πέτζα Στογιάκοβιτς, το Gazzetta γυρίζει τον χρόνο πίσω στο τρίποντο του Σέρβου «θρύλου» στο ΣΕΦ.

Μέσω ενός live που έκανε στο instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλο για τη μεγάλη πρόκριση.

Έκανε και αναφορά στον Πέτζα Στογιάκοβιτς, τον άλλοτε ηγέτη και θρύλο του ΠΑΟΚ που στη συνέχεια διέπρεψε στο ΝΒΑ, ειδικά με τους Κινγκς και πήρε πρωτάθλημα με τους Μάβερικς.

Τι όμως είχε γίνει από τον Πέτζα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στα playoffs του 1998; Στις 6 Μάη του 1998 λοιπόν ο Στογιάκοβιτς έδωσε μια υπέροχη παράσταση στο ΣΕΦ πριν φύγει για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Με ένα απίθανο buzzer beater τρίποντο μέσα στο ΣΕΦ, ο Πέτζα έκανε το 55-58 στον 3ο ημιτελικό της Α1 και έτσι υπέγραψε τον πρώτο αποκλεισμό των «ερυθρόλευκων» από τους τελικούς στα χρόνια του ΕΣΑΚΕ καθώς και την πρώτη απώλεια έπειτα από πέντε σερί τίτλους.

Ένα σουτ που ήταν γραφτό να αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αφού στη συνέχεια άρχισε η κυριαρχία του Παναθηναϊκού. Ο Πέτζα έβαζε το κερασάκι στην τούρτα μιας σπουδαίας καριέρας με τον ΠΑΟΚ και άνοιξε τα φτερά του για το ΝΒΑ. Ένας από τους σπουδαιότερους σουτέρ στην ιστορια του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του ΝΒΑ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μπακατσιάς, Χόκινς 10 (1), Παπανικολάου, Νάκιτς 2, Φασούλας, Τόμιτς, Τάρλατς 8, Καρνισόβας 13 (1), Ρότζερς 17 (3).

ΠΑΟΚ: Νικολαΐδης 2, Μπουντούρης 11 (3), Στογιάκοβιτς 19 (1), Μπαλογιάννης, Περάλ, Ρόουαν 8, Μοράλες 2, ΜακΡέι 2, Σάκλφορντ 14, Γιαννούλης.