Εκτός από τον Τσέντι Όσμαν που έκρινε τον ημιτελικό με τρομερό buzzer beater, ο ΠΑΟΚ είχε σε καταπληκτική ημέρα τους Κάιλ Αλεξάντερ και Μάρκους Φόστερ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τα πεπραγμένα τους.

Ο ΠΑΟΚ έριξε στο... καναβάτσο τον Παναθηναϊκό με 84-82, με το buzzer beater - μαχαιριά του Τσέντι Όσμαν και τσέκαρε το εισιτήριο για τον τελικό του Stoiximan Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι όμως είχε και άλλους πρωταγωνιστές στην τεράστια πρόκριση, που πιστοποιεί με εμφατικό τρόπο πως ο Δικέφαλος του Βορρά επέστρεψε για τα... καλά.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν σε φανταστική μέρα τους Κάιλ Αλεξάντερ και Μάρκους Φόστερ, οι οποίοι διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην επικράτηση των ασπρόμαυρων και πήραν την ομάδα από το... χέρι σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

1. Κυριάρχησε στους... αιθέρες ο Αλεξάντερ

Ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ του ΠΑΟΚ ήταν σημείο αναφοράς στη ρακέτα της ομάδας της συμπρωτεύουσας, κερδίζοντας σε πολλές μονομαχίες τους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Με 15 πόντους και 1 ασίστ, έχοντας 7/10 δίποντα και 1/1 ελεύθερη βολή σε 17:37 «πλήγωσε» τη ρακέτα του Τριφυλλιού και έδειξε -αν και είναι ακόμα- νωρίς στη σεζόν, πως θα αποτελέσει έναν από τους κύριους μοχλούς της επίθεσης του Δικεφάλου τη φετινή σεζόν. Πέρα από τους πόντους έδωσε τρομερή ενέργεια στους συμπαίκτες του και έβαλε την μπάλα στο καλάθι σε κρίσιμα σημεία.

2. Φόστερ «on fire»

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάρκους Φόστερ, ήταν πραγματικός «φονιάς» και μια μόνιμη απειλή για την περιφέρεια των Πρασίνων. Πέρα από το σκοράρισμα όμως, είδε γήπεδο, δημιούργησε για τους συμπαίκτες του και είχε μια πληθωρική παρουσία στο παρκέ του Περιστερίου. Σκόραρε 12 πόντους, μάζεψε τρία ριμπάουντ και προσπάθησε γενικά πολύ και στα αμυντικά του καθήκοντα, ενώ μοίρασε και έξι ασίστ σε 26:16. Η μεγαλύτερη συμβολή του όμως στην πρόκριση του ΠΑΟΚ ήταν το γεγονός πως την κράτησε στο σκορ σε μια κρίσιμη καμπή του ημιτελικού, όπου το σύνολο του Ομπράντοβιτς πήρε κεφάλι στο σκορ και έδειξε πως είχε το μομέντουμ του ματς.