Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ πραγματοποίησε δηλώσεις στη media-day της Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στον χαμένο ημιτελικό του Final-Four από τον Ολυμπιακό.

Στις δηλώσεις του στη media day της Φενέρμπαχτσε, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε για τον χαμένο ημιτελικό της ομάδας του από τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ των Τούρκων, τόνισε πως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τους «ερυθρόλευκους» μετά και την ήττα, που τους κόστισε την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χόρτον- Τάκερ:

«Με τον Ολυμπιακό έχουμε έναν ανοιχτό λογαριασμό. Επειδή χάσαμε από αυτούς στο Final Four και στο τέλος το κύπελλο το πήραν αυτοί.

Γι' αυτό το λόγο, το να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με μια ομάδα που μας νίκησε και να παλέψουμε στο γήπεδο είναι σημαντικό για εμάς».

