Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους άλλαξε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της, όμως το πρώτο δείγμα απέναντι στον Ολυμπιακό στην Κρήτη έδειξε μια ομάδα με βάθος, μέγεθος και πολλές διαφορετικές λύσεις.

Έφυγαν 11, ήρθαν 9, όμως η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει να κοιτάζει ψηλά. Το 82-77 από τον Ολυμπιακό στο CRETE IBT δείχνει την εικόνα μιας ομάδας που βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία να δέσει τα καινούργια της κομμάτια, αλλά ταυτόχρονα που έχει ήδη αρχίσει να φανερώνει τις πολλές και διαφορετικές δυνατότητες που έχει στα χέρια του ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η ήττα από τον Ολυμπιακό ήρθε σε ένα φιλικό, σε μια περίοδο που οι ομάδες ακόμη ψάχνουν τα πατήματά τους με την τουρκική ομάδα να παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Οι αλλαγές ήταν πολλές. Στα γκαρντ η Φενέρ αποχαιρέτησε τους Ζάγκαρς, Χολ, Μπόστον, Κόλσον, Μπιμπέροβιτς, ενώ ο Ντε Κολό αποσύρθηκε και στη θέση τους ήρθαν παίκτες που δίνουν στον Γιασικεβίτσιους διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η μετακόμιση του Σέιν Λάρκιν από την Εφές στη Φενέρ ήταν από μόνη της μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις του καλοκαιριού. Δίπλα του, οι Σιλντς, Σαργκιούνας, Γιούζανγκ, Κλάιμπερν και Φόρεστ δημιουργούν ένα σύνολο με πολλές εναλλακτικές.

Έτσι, ο Σάρας έχει πλέον τη δυνατότητα να αλλάζει πρόσωπα και χαρακτηριστικά χωρίς να αδειάζει ο πάγκος του. Ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν. Τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, έχοντας παράλληλα 3/4 τρίποντα. Μαζί του ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ που προσέφερε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ήταν εκείνος που έδινε στη Φενέρ τα μεγάλα προβαδίσματα κόντρα στους Πειραιώτες.

Φυσικά ο έμπειρος Γουίλ Κλάιμπερν, αν είναι υγιής, αλλάζει πολλά και προσφέρει τα μέγιστα στην συγκεκριμένη εξίσωση. Ο Αμερικανός με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ έδειξε την εμπειρία του, την ποιότητά του και τη δυνατότητά του να αλλάζει ρόλους και να λύνει προβλήματα. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μάλιστα, ο Κλάιμπερν πήρε περισσότερες ευθύνες όταν ο Μπράξτον Κι φορτώθηκε με φάουλ.

Παράλληλα, η Φενέρ κινήθηκε έξυπνα και στη ρακέτα, προσθέτοντας τον Μπράξτον Κι, που έφτασε μέχρι το Final Four με τη Βαλένθια, αλλά και τους Μάρκους Μπίνγκαμ και Σέμπο Σανλί και έδειξε ένα από τα στοιχεία που μπορεί να αποτελέσει μεγάλο όπλο της: το επιθετικό ριμπάουντ. Η Φενέρ μάζεψε συνολικά 32 ριμπάουντ έναντι 24 του Ολυμπιακού, με τα 17 να είναι επιθετικά δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεσή της.

Ο Μάρκους Μπίνγκαμ ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορεί να έμεινε στους 5 πόντους, όμως μάζεψε 10 ριμπάουντ και πρόσθεσε 1 ασίστ. Ο Μπράξτον Κι είχε 6 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την περσινή ομάδα έφυγαν 11 παίκτες, ενώ αποκτήθηκαν 9 και μπορεί οι απώλειες να ήταν σημαντικές, όμως η Φενέρμπαχτσε κράτησε τους δύο κορυφαίους παίκτες του περσινού ρόστερ, τον Χόρτον-Τάκερ και τον Μπάλντγουϊν, διατήρησε τους Μέλι και Σίλβα στη ρακέτα και γύρω τους έκανε ένα σχεδόν ολοκληρωτικό λίφτινγκ δημιουργώντας έναν κορμό που γνωρίζει τη φιλοσοφία του και ταυτόχρονα προσθέτοντας παίκτες και με εμπειρία και με νέα χαρακτηριστικά.