Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το Παρτίζαν - Παναθηναϊκός, το Βαλένθια - Ολυμπιακός και οι μάχες ΠΑΟΚ, Περιστερίου
Τρίτη σήμερα (13/10) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά πλούσιο, με δράση σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον σε αμφότερα τα αθλήματα.
Φυσικά, η αρχή γίνεται στο γήπεδο του Gazzetta (13:30, YouTube) με τους Galacticos by Elabet να σχολιάζουν το σπουδαίο διπλό της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ (1-3) και την επερχόμενη μάχη της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Ακολουθεί στις 15:45 Q&A (YouTube Gazzetta) και φυσικά στις 18:30 το Magazino Gazzetta (YouTube).
Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Novasports Prime) όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιετκαμπελις για το Eurocup, ενώ στις 19:45 (Magenta Sport 2) η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη παίζει στην έδρα της Λανς για το Champions League.
Στις 21:00 (Magenta Sport 4) το Περιστέρι αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Βαρέζε στα πλαίσια του BCL και, μισή ώρα μετά (21:30, Novasports 4) ο Παναθηναϊκός έχει απαιτητική μάχη στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν. Την ίδια ώρα (21:30, ΕΡΤ2 Σπορ) η Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών παίζει με την Αγγλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ακολουθεί στις 22:00 (Novasports Prime) η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού στην έδρα της Βαλένθια, ενώ υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον στα Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Magenta Sport 2) και Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 5). Για φινάλε, στις 23:30 (YouTube Gazzetta), η παρέα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει όλη την αγωνιστική δράση των ομάδων μας στις μπασκετικές διοργανώσεις.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις
- Galacticos by Elabet (13:30, YouTube Gazzetta)
- Q&A (15:45, YouTube Gazzetta)
- Λιετκαμπελις - ΠΑΟΚ (19:00, Novasports Prime)
- Λανς - Σπόρτινγκ (19:45, Magenta Sport 2)
- Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις (20:45, Novasports Start)
- Βαρέζε - Περιστέρι (21:00, Magenta Sport 4)
- Παρτίζαν - Παναθηναϊκός (21:30, Novasports 4)
- Αγγλία - Ελλάδα (21:30, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Βαλένθια - Ολυμπιακός (22:00, Novasports Prime)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Magenta Sport 2)
- Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 5)
- Βιγιαρεάλ - Νάπολι (22:00, Magenta Sport 8)
- Άρσεναλ - Λιλ (22:00, Magenta Sport 3)
- Gazz Floor by Novibet (23:30, YouTube Gazzetta)
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