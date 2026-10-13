Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (13/10).

Τρίτη σήμερα (13/10) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά πλούσιο, με δράση σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον σε αμφότερα τα αθλήματα.

Φυσικά, η αρχή γίνεται στο γήπεδο του Gazzetta (13:30, YouTube) με τους Galacticos by Elabet να σχολιάζουν το σπουδαίο διπλό της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ (1-3) και την επερχόμενη μάχη της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Ακολουθεί στις 15:45 Q&A (YouTube Gazzetta) και φυσικά στις 18:30 το Magazino Gazzetta (YouTube).

Η δράση ξεκινάει στις 19:00 (Novasports Prime) όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λιετκαμπελις για το Eurocup, ενώ στις 19:45 (Magenta Sport 2) η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη παίζει στην έδρα της Λανς για το Champions League.

Στις 21:00 (Magenta Sport 4) το Περιστέρι αγωνίζεται εκτός έδρας με τη Βαρέζε στα πλαίσια του BCL και, μισή ώρα μετά (21:30, Novasports 4) ο Παναθηναϊκός έχει απαιτητική μάχη στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν. Την ίδια ώρα (21:30, ΕΡΤ2 Σπορ) η Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών παίζει με την Αγγλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ακολουθεί στις 22:00 (Novasports Prime) η μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού στην έδρα της Βαλένθια, ενώ υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον στα Ατλέτικο Μαδρίτης - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00, Magenta Sport 2) και Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 5). Για φινάλε, στις 23:30 (YouTube Gazzetta), η παρέα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει όλη την αγωνιστική δράση των ομάδων μας στις μπασκετικές διοργανώσεις.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις