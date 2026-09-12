Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει τις εντυπώσεις μετά το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και τον τρόπο που κατάφερε να φτάσει στη νίκη.

Σε μία ακόμη φιλική νίκη έφτασε ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρήκε τον τρόπο να πάρει αυτό που ήθελε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Με ανατροπή στο πρώτο ματς του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», επικράτησε 89-87 και βοήθησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, να βγάλει μερικά ακόμη χρήσιμα συμπεράσματα.

Αυτά τα ματς, δεν είναι ούτε για να ενθουσιάζεται ο κόσμος, αλλά ούτε και για να απογοητεύεται. Η σεζόν θα είναι μεγάλη και απαιτητική, οπότε είναι σημαντικό μόνο για τον προπονητή, να δει τις αδυναμίες της ομάδας του και το που χρειάζεται βελτίωση. Ακόμα και στις νίκες, ο coach Μπαρτζώκας μπορεί να κρατήσει τα θετικά στοιχεία και να τα τελειοποιήσει, όμως το πιο κομβικό, είναι να διορθωθούν οι όποιες ατέλειες.

Η αντιμετώπιση στην άμυνα

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ειδικά στην άμυνα (κυρίως στο πρώτο ημίχρονο) δεν ήταν καλή. Οι Πειραιώτες είχαν δεχθεί 55 πόντους, με τους Σέρβους να σουτάρουν με μεγάλη άνεση από τα 6.75μ. και μάλιστα να κερδίζουν αρκετές βολές μετά από προσπάθεια για τρίποντο. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε αρκετά παθητική άμυνα, δεν είχε σκληράδα στο παιχνίδι του, έχασε μονομαχίες 50-50 και δυσκολεύτηκε στα ριμπάουντ (42-27 για τον Ερ. Αστέρα στο σύνολο).

Παρά την ιστορική τρομερή σεζόν, ένα στοιχείο το οποίο έλειπε από τους «ερυθρόλευκους», ήταν το μπασκετικό ξύλο. Δεν αξιοποιούσαν σωστά τα φάουλ, προκειμένου να κόψουν και τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας με τον Μονέκε να βλέπει το καλάθι σαν «βαρέλι», έβρισκε μεγάλα σουτ και μόλις 2 λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε δύο φάουλ.

Η καλύτερη επίθεση λένε είναι η άμυνα και οι πρωταθλητές Ευρώπης, είχαν φτάσει σε μεγάλο σκορ, όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες αυτού του συλλόγου, έχουν έρθει μέσω από βραδιές που η άμυνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ακόμα και στο φιλικό, πότε έγινε η ανατροπή; Στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός δέχθηκε μόλις 11 πόντους. Μάλιστα το τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, ο Ερυθρός Αστέρας, δεν σκόραρε ούτε έναν πόντο.

Οι επιλογές στην επίθεση και η επιστροφή του Βεζένκοβ

Το πρώτο του φιλικό έδωσε ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος κατάφερε να βγει πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Όχι μόνο για το τρίποντο που έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό, αλλά λόγω της εικόνας του γενικά. Τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (1/2 βολές, 6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Καλή εικόνα και από τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρντ και Τζόσεφ, όμως ο Ολυμπιακός χρειάζεται ακόμα βελτίωση στο επιθετικό κομμάτι. Ειδικά από τη στιγμή που από τους τρεις point guard οι δύο είναι καινούργιοι, είναι λογικό να μην βγαίνουν όλα τα plays με τον πιο επιθυμητό τρόπο.

Αρκετά λάθη (11) και όχι μεγάλος αριθμός σε ομαδικές ασίστ (17). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην εικόνα της ομάδας μετά το ματς και σχολίασε ότι η ομάδα έχει ακόμα πολλά να βελτιώσει. Λογικό εξάλλου, δεν θα μπορούσε να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στο 100% στις 12 Σεπτεμβρίου.

Το σημαντικό είναι ότι σε παιχνίδια όπως το χθεσινό (11/09) αλλά και αυτό με τη Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο, οι «ερυθρόλευκοι» πήρανε στο τέλος το αποτέλεσμα που θέλανε. Δύο μεγάλες ανατροπές που του δώσανε στη νίκη. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει το πνεύμα του νικητή και πως ακόμα και σε μία βραδιά που δεν κυλάνε όλα ρόδινα, το πηλίκο βγαίνει θετικό.

Έχει μείνει ένα φιλικό (με Μακάμπι) και μετά ξεκινάει η «μάχη» των επίσημων αγώνων. Οι βλέψεις είναι υψηλές στον Ολυμπιακό και το να υπερασπιστεί το στέμμα του σε Ελλάδα και Ευρώπη δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.