Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον μίλησε για τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από τους φίλους της Παρτίζαν, αλλά και τον λόγο που πανηγύρισε μετά από καλάθι του.

Τρομερό παιχνίδι στο Μόναχο, με την Παρτίζαν να είναι αυτή που χαμογέλασε στο φινάλε. Η σερβική ομάδα, κατάφερε να φύγει από την έδρα της Μπάγερν με το διπλό (86-84) και έκανε το 3/3 στη EuroLeague.

Κορυφαίος για την Μπάγερν, ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος έκανε καταπληκτικό παιχνίδι κόντρα στην πρώην του ομάδα. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ,1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Ουάσινγκτον μίλησε για τις αποδοκιμασίες των φίλων της Παρτίζαν που βρέθηκαν στο γήπεδο και ανέφερε ότι πάντα έτσι παίζει και πως δεν έχει τίποτα εναντίον τους.

Συγκεκριμένα είπε

«Όχι, φυσικά και όχι. Αν νομίζατε ότι δεν θα πανηγύριζα, τότε μάλλον δεν με έχετε δει να παίζω. Έτσι παίζω από τότε που ήρθα στην EuroLeague, ακόμα και πριν, στο NBA. Παίζω με την καρδιά μου, με πολλή αγάπη. Δεν ήταν τίποτα εναντίον των Grobari. Ξέρω ότι με αγαπούν και με στηρίζουν. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ασέβεια».

Για την τελευταία επίθεση της Μπάγερν: «Αυτό το είχαμε σχεδιάσει. Θέλαμε να βρεθούμε σε καλή θέση και να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Ο Όμπστ βγήκε από το σκριν και η ιδέα ήταν, αν ήταν ελεύθερος, να του δώσουμε την μπάλα για το σουτ. Όμως η μπάλα ήρθε σε μένα. Ο Χέις ακούμπησε λίγο την μπάλα και αξίζει συγχαρητήρια για την απίστευτη άμυνα που έπαιξε, αλλά και γενικότερα για ολόκληρη την εμφάνισή του στο παιχνίδι».