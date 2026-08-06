Βιλντόζα: «Κάθε φορά ήταν δύσκολο για μένα να παίζω στο γήπεδο της Παρτίζαν»

Ο Λούκα Βιλντόζα πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Παρτίζαν και στάθηκε στην ατμόσφαιρα του γηπέδου των Σέρβων.

Στην Παρτίζαν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκα Βιλντόζα, με τον Αργεντινό γκαρντ να πραγματοποιεί τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ασπρόμαυρων».

Μίλησε για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της σέρβικης ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στη νοοτροπία του που έχει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λούκα Βιλντόζα:

«Είμαι εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Γνωρίζοντας τους οπαδούς, τον τρόπο που πιέζουν και υποστηρίζουν την ομάδα, σε κάνει να δίνεις περισσότερο από το 100%. Θέλω να μας δουν να παλεύουμε για κάθε κατοχή και να κερδίζουμε - γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχω παίξει εναντίον της Παρτιζάν πολλές φορές και κάθε φορά ήταν δύσκολο. Περιμένω από τους οπαδούς να είναι σπουδαίοι όπως πάντα και να μας υποστηρίξουν.

Έφτασα εδώ μέσα από σκληρή δουλειά και πάντα έδινα το 100% στο γήπεδο - αυτό θέλω να κάνω στην Παρτιζάν. Η νοοτροπία που έχουν στη Σερβία και ο τρόπος που νιώθουν για το παιχνίδι ταιριάζει στον χαρακτήρα μου.

Η νοοτροπία είναι το κλειδί. Δεν κερδίζει πάντα η πιο ακριβή και ταλαντούχα ομάδα. Οι ομάδες που μένουν ενωμένες στα δύσκολα, μέσα από τραυματισμούς και τέτοια πράγματα, μπορούν να βρουν την επιτυχία».