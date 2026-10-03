Η Βαλένθια και η Παρτίζαν, πέτυχαν ιστορικά ρεκόρ με τις νίκες τους την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Η πρώτη διαβολοβδομάδα της EuroLeague ολοκληρώθηκε και μετά από τρεις αγωνιστικές, τέσσερις ομάδες έχουν το απόλυτο. Πρόκειται για τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια και την Παρτίζαν.

Οι δύο τελευταίες, φρόντισαν με τις νίκες τους, να φτάσουν σε ιστορικό ρεκόρ. Οι «νυχτερίδες», παρά τις πολλές αλλαγές το καλοκαίρι, έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους με το... καλημέρα στη διοργάνωση, με τον Τι Τζέι Σορτς να είναι μπροστάρης.

Η Βαλένθια με έφεση στην επίθεση, έχει σκοράρει 96 (Μπεσίκτας), 111 (Μπασκόνια) και 105 (Βιλερμπάν) πόντους τις πρώτες τρεις αγωνιστικές αντίστοιχα. Είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει σκοράρει 95+ πόντους στις τρεις πρώτες αγωνιστές.

Η Παρτίζαν από την άλλη, έστω και με δυσκολία, κατάφερε να φύγει από την έδρα της Μπάγερν με το διπλό (86-84). Η ομάδα του Πεναρόγια έχει το απόλυτο (3/3) και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της που το πετυχαίνει αυτό.