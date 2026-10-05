Η Παρτίζαν έκανε «επίδειξη δύναμης» (83-59) κόντρα στην Μέγκα στην 1η αγωνιστική της ABA League.

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση η Παρτίζαν σκόρπισε (83-59) τη Μέγκα στην πρεμιέρα της Αδριατικής Λίγκας (ABA League). Ο Ίθαν Τόμπσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια, που δεν αισθάνθηκε να απειλείται σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Επέβαλλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια στον αντίπαλο να πιστέψει πως μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη.

Η Παρτίζαν που μετράει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Euroleague είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το πιστοποίησε κόντρα στην Μέγκα. Μαζί με τον Ίθαν Τόμπσον που τελείωσε με 21 πόντους, πολύ καλή δουλειά έκαναν ο Νίκολα Τανάσκοβιτς με 14 πόντους 6 ριμπάουντ, ενώ ο Ζοφρί Λοβέρν είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αντρέι Λούσιτς με 14 πόντους, ενώ άλλους 12 πόντους πρόσθεσε ο Αλεκσάνταρ Βοΐνοβιτς. Η Παρτίζαν πλέον επικεντρώνει την προσοχή της στη Euroleague και την αναμέτρηση με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη την ερχόμενη Πέμπτη (8/10, 21.45) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-18, 42-33, 63-45, 83-59.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Άλμαν 7 (1 τριπ., 4 ριμπάουντ 3 ασίστ), Τζόουνς 2, Βιλντόσα 5 (1 τριπ.), Τόμπσον 21 (6/11 τριπ., 7 ριμπάουντ), Νάκιτς 8 (2 τριπ.), Τανάσκοβιτς 14 (6 ριμπάουντ), Χέιζ 6 (8 ριμπάουντ), Λάκιτς, Τζεκίρι, Παγιόλα 2 (5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Λοβέρν 10 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σι 8 (1 τριπ.).

ΜΕΓΚΑ (Αβντάλοβιτς): Σουπούτ Μ., Μπόσκοβιτς 2, Μουσίσκι, Βοΐνοβιτς 12 (2/3 τριπ., 7 ριμπ.), Νζάμπι Μανιέμα 6, Χρέλια, Μπάσκο 7 (1 τριπ.), Μπιέλιτσα 2, Σρζέντικ 5, Πανόφ 7, Λούτσιτς 14 (1/4 τριπ.), Σούπουτ Γ. 4.