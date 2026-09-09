Ο Ολυμπιακός μέσω ανακοίνωσης ευχαρίστησε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για την προσφορά του στον σύλλογο.

Έπειτα από έξι χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχωρεί από την ομάδα του Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανακοίνωσης, ευχαρίστησαν τον διεθνή γκαρντ για την προσφορά του στον σύλλογο. Ο Λαρεντζάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Σε έξι χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο 32χρονος γκαρντ κατέκτησε, μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.

Κορυφαία όλων ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν! Παράλληλα, πανηγυρίσαμε μαζί τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025, 2026), τρία Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδος (2022, 2023, 2024, 2025).

«Κόμπρα», σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!»