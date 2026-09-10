Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου υπέγραψαν αυτόγραφα σε νεαρό φίλο του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της άφιξης των ερυθρολεύκων στην Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός αφίχθη στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» με τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Κώστα Παπανικολάου να υπογράφουν αυτόγραφα σε νεαρό φίλο των Πειραιωτών.

Οι ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν γι' ακόμη μια χρονιά στο τουρνουά της Λευκωσίας, αλλά θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα (10/09) σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή.

Το πρόγραμμα των φιλικών

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρό Αστέρα

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας

18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

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