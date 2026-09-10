Ολυμπιακός: Τα αυτόγραφα των Μπαρτζώκα και Παπανικολάου σε νεαρό φίλο της ομάδας (vid)

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ολυμπιακός: Τα αυτόγραφα των Μπαρτζώκα και Παπανικολάου σε νεαρό φίλο της ομάδας (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου υπέγραψαν αυτόγραφα σε νεαρό φίλο του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της άφιξης των ερυθρολεύκων στην Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός αφίχθη στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» με τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Κώστα Παπανικολάου να υπογράφουν αυτόγραφα σε νεαρό φίλο των Πειραιωτών.

Οι ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν γι' ακόμη μια χρονιά στο τουρνουά της Λευκωσίας, αλλά θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα (10/09) σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή.

Το πρόγραμμα των φιλικών

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρό Αστέρα

 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας
18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Δείτε το σχετικό video:

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     