Ολυμπιακός: Τα αυτόγραφα των Μπαρτζώκα και Παπανικολάου σε νεαρό φίλο της ομάδας (vid)
Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ο Ολυμπιακός αφίχθη στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» με τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Κώστα Παπανικολάου να υπογράφουν αυτόγραφα σε νεαρό φίλο των Πειραιωτών.
Οι ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν γι' ακόμη μια χρονιά στο τουρνουά της Λευκωσίας, αλλά θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα (10/09) σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό και δεν ακολούθησε την υπόλοιπη αποστολή.
Το πρόγραμμα των φιλικών
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρό Αστέρα
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας
18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Δείτε το σχετικό video:
🔴⚪ Αυτόγραφα Μπαρτζώκα - Παπανικολάου σε νεαρό φίλο του Ολυμπιακού— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 10, 2026
Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης#olympiacosbc pic.twitter.com/VWXeM7ai26
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