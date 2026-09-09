Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ και το Gazzetta γυρνά τον χρόνο πίσω στην αποθέωση του Τζίτζι Μπουφόν στον Λάρυ.

Μπορεί ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί, αλλά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επιστρέφει στην Ένωση και έρχεται να ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ και την περιφέρεια της ΑΕΚ. O Λάρυ έχει πανηγυρίσει τρόπαιο με την Ένωση όπως το BCL και το Κύπελλο Ελλάδος το 2018, αλλά και το Διηπειρωτικό του 2019.

Πάντως στην πορεία του στην Ένωση την παράσταση έχει κλέψει και ένα περιστατικό με τον Τζίτζι Μπουφόν. Ναι, καλά διαβάσατε! Με τον σπουδαίο Ιταλό τερματοφύλακα που μπορεί να έχει κρεμάσει τα γάντια του αλλά θεωρείται και θα θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων της ιστορίας.

Γυρίζουμε πίσω στο 2018. Τότε ο Έλληνας διεθνής είχε κάνει ένα τρομερό κλέψιμο στο ματς της Βασίλισσας με την Στρασμπούρ στο BCL. Αυτό δεν άφησε ασυγκίνητο τον πρώην τερματοφύλακα της Γιουβέντους, της Παρί, της Πάρμα και της Εθνικής Ιταλίας.

Ο Τζίτζι του έδωσε τα εύσημα για την φοβερή προσπάθεια του, τονίζοντας πως ούτε εκείνος θα έκανε τέτοια επέμβαση.