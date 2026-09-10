Ο Ζαν Μοντέρο αδημονεί για την έναρξη της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό και το έδειξε περίτρανα με σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Σαν θηρίο στο κλουβί» νιώθει ο Ζαν Μοντέρο! Ο νεοαποκτηθείς γκαρντ του Ολυμπιακού ανυπομονεί για το πρώτο επίσημο τζάμπολ της νέας σεζόν και το έδειξε με post που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο πρώην παίκτης της Βαλένθια έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας στους Πρωταθλητές Ευρώπης και δεν βλέπει την... ώρα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων των Πειραιωτών.

Δείτε το σχετικό post: