O Oλυμπιακός έφτασε στην Κύπρο, εκεί όπου θα κοντραριστεί με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ σε φιλικά ματς.

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του σημαντικά φιλικά ματς για να τεστάρει τις δυνάμεις του ενόψει των απαιτητικών επίσημων αγώνων που έρχονται μέσα στη σεζόν. Οι Πειραιώτες έφτασαν στην Κύπρο το απόγευμα της Πέμπτης, όπου θα λάβουν μέρος στο φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία με τη συμμετοχή του Ερυθρού Αστέρα, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Άρη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς που υποβλήθηκε σε μια μικρή επέμβαση αφαίρεσης κύστης από τον δεξιό του μηρό. Δεν ακολούθησε την αποστολή.

Με το έφτασε η αποστολή των ερυθρολεύκων στην Κύπρο, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Γιώργος Μπαρτζώκας είχαν την τιμητική τους, υπογράφοντας αυτόγραφα σε μικρό φίλο της ομάδας.

🔴⚪ O Oλυμπιακός έφτασε στην Κύπρο, εκεί όπου θα κοντραριστεί με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελ Αβίβ σε φιλικά ματς.



Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης#olympiacosbc pic.twitter.com/Eg8LqtS7ur September 10, 2026

Το πρόγραμμα των φιλικών

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

18:00, Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00, Ολυμπιακός – Ερυθρό Αστέρα

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

15:45, Άρης – Ερυθρός Αστέρας

18:00, Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ