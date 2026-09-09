Καρφής για Λαρεντζάκη στο Gazz Floor: «Aπό τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχει δώσει ο Μάκης Αγγελόπουλος»
Μπορεί ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί (απομένουν μόνο το τυπικά) αλλά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επιστρέφει στην Ένωση και έρχεται να ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ και την περιφέρεια της ΑΕΚ.
Ο Νίκος Καρφής μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και στάθηκε μεταξύ άλλων στο συμβόλαιο του Έλληνα περιφερειακού στην ΑΕΚ. Ο Λάρυ θα υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών σε μια σπουδαία συμφωνία.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχουν δοθεί στην εποχή του Μάκη Αγγελόπουλου, κάτι που δείχνει και το πόσο ήθελαν όλοι στην Ένωση. Μετά τον Νέλι Τζόζεφ, η Ένωση κάνει άλλη μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση φέτος σε συμβόλαιο, ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό την περιφέρεια της και τον ελληνικό κορμό.
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