Δείτε πως διαμορφώνεται το depth chart της Ντουμπάι BC μετά την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό για την επόμενη τριετία.

Τέλος στο σίριαλ του καλοκαιριού με τον Τόμας Γουόκαπ! Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον 34χρονο Αμερικανό γκαρντ για τα επόμενα τρία χρόνια. Έτσι, ο πρώην -πλέον- παίκτης του Ολυμπιακού θα γίνει κάτοικος των ΗΑΕ, ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Πλέον, το σύνολο της ομάδας της Μέσης Ανατολής είναι πανίσχυρο και προκαλεί δέος, τουλάχιστον στα χαρτιά. Η Ντουμπάι BC έχει στελεχώσει το φετινό της ρόστερ με άκρως ταλαντούχους παίκτες και με αθλητές οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν με πληθωρικό τρόπο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έτσι, οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί είναι υψηλές και ο οργανισμός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στοχεύει να πρωταγωνιστήσει στην απαιτητική σεζόν που έπεται στη EuroLeague.

Αξίζει να αναφερθεί πως από το ρόστερ της ομάδας αναμένεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον δύο παίκτες, ένας περιφερειακός και ένας ψηλός, ούτως ώστε ο Πασκουάλ να έχει στη διάθεσή του έναν συγκεκριμένο αριθμό παικτών για να δουλέψει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η Ντουμπάι BC κράτησε τον βασικό της κορμό, που αποτελείται από τους Καμπενγκέλε, Πετρούσεφ, Ράιτ, Μπέικον, Μούσα, Πρέπελιτς και Καμένιας. Παράλληλα, προχώρησε σε κάποιες προσθήκες, ώστε να αποκτήσει βάθος και πολυφωνία σε άμυνα και επίθεση, σε συνδυασμό με τον πολύπειρο Καταλανό προπονητή, Τσάβι Πασκουάλ, που πέρασε από τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2010 με την Μπαρτσελόνα.

Οι αφίξεις

Μια από τις κινήσεις που έκανε τον περισσότερο θόρυβο για την Ντουμπάι BC ήταν εκείνη του Έλι Οκόμπο που για χρόνια έδινε λύσεις στο επιθετικό κομμάτι της Μονακό. Στην ομάδα από τα Εμιράτα συνεχίζει την καριέρα του και ο Ντιακιτέ που δίνει μέγεθος στη ρακέτα και ήρθε από την Μπασκόνια. Μπορεί να προσφέρει τόσο ως power forward όσο και ως σέντερ. Σπουδαία η προσθήκη και του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, ενός εκ των κορυφαίων παικτών στον τομέα της άμυνας στην EuroLeague. Αλτικός και εκρηκτικός, προσφέρει σημαντικές λύσεις στη frontline. Στην Ντουμπάι θα αγωνίζεται και ο Μιντζ που κατέφθασε από τη Γερμανία και τη Βούρτσμπουργκ. Κάτοικος ΗΑΕ θα είναι και ο Τόκο Σενγκέλια, ο Γεωργιανός ψηλός που συνδυάζει αρετές τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα και έχει πολυετή εμπειρία από την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι αποχωρήσεις

Στην Ντουμπάι BC δεν θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Αλέκσα Αβράμοβιτς, ο οποίος παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Μπαχτσεσεχίρ, αφήνοντας τη EuroLeague. Παρελθόν αποτελεί τόσο ο Μέισον, όσο και ο Έλις.

Η ρακέτα έχει και αυτή αποχωρήσεις. Τους Ματ Ράιαν και Μπρούνο Καμπόκλο. O πρώτος δεν... έπιασε στην Ντουμπάι BC, ενώ σίγουρα ο δεύτερος θα λείψει όπως και οι 8.5 πόντοι του κατά μ.ό. Πάντως, όπως φαίνεται, ο σύλλογος έκλεισε τις... τρύπες με τις κινήσεις που έκανε στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.

Οι δανεισμοί

Η ομάδα των Εμιράτων έχει παραχωρήσει και πέντε αθλητές ως δανεικούς. Ο Κέβιν Κοκίλα πήγε στη Βίρτους Μπολόνια, ο Σιμόνας Λουκόσιους, ο «δήμιος» της ΑΕΚ στον τελικό του περσινού Basketball Champions League, αποκτήθηκε από την Ρίτας και μετακόμισε ήδη στην Ουνικάχα Μάλαγα, ενώ ο Γιανίκ Κράγκ πήγε στη Μπανταλόνα.

Ο Δανός σέντερ, Ντέιν Έρικστρουπ, φαίνεται πως οδεύει κι εκείνος προς Ισπανία, ενώ ο Αλέκσα Αβράμοβιτς δόθηκε στην Μπαχτσεσεχίρ που θα κάνει πρωταθλητισμό στο EuroCup. Επίσης, για τον Μαμ Τζαϊτέ υπάρχουν σκέψεις για τον δανεισμό του στην Ιταλία για λογαριασμό της Νάπολι.

Αναλυτικά το depth chart της Ντουμπάι BC:

PG: Τόμας Γουόκαπ, ΜακΚίνλι Ράιτ, Κόστα Κόντιτς

SG: Τζάναν Μούσα, Έλι Οκόμπο, Ντέιβιον Μιντζ, Κλέμεν Πρέπελιτς

SF: Ντουέιν Μπέικον, Τζάστιν Άντερσον, Νέμανια Ντάνγκουμπιτς, Αβούντου Αμπάς

PF: Τόκο Σενγκέλια, Φιλίπ Πετρούσεφ, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάβις Μπέρτανς

C: Νφιόντου Καμπενγκέλε, Μαμάντι Ντιακιτέ, Μαμ Τζαϊτέ, Κενάν Καμένιας