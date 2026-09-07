Στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια το συνολικό όφελος του Ολυμπιακού από τη μεταγραφή του Γουόκαπ!

Η μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC μετφράζεται σε ένα ποσό της τάξεως των 4,5 εκατ. δολάρια, με το οποιο βγαίνει ωφελημένος συνολικά ο Ολυμπιακος.

Τέλος στο σίριαλ του καλοκαιριού με τον Τόμας Γουόκαπ! Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον 33χρονο Αμερικανό γκαρντ για τα επόμενα τρία χρόνια. Έτσι, ο πρώην -πλέον- παίκτης του Ολυμπιακού θα γίνει κάτοικος των ΗΑΕ, ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Το συγκεκριμένο deal φέρνει... χρυσάφι στα ταμεία των ερυθρολεύκων, καθώς θα ωφεληθούν συνολικά με 4,5 εκατ. δολάρια από την εν λόγω συμφωνία. Πιο συγκεκριμένα, ο σύλλογος της Μέσης Ανατολής θα δώσει 2,6 εκατ. δολάρια στον Ολυμπιακό (οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα συνδράμμει και ο παίκτης σε αυτό το ποσό) για την απόκτηση του παίκτη και αν συνυπολογίσει κανείς τους φόρους που αφορούν στο «μανατζερικό» κομμάτι, το ποσό εκτοξεύεται αμέσως αμέσως στα 3,4 εκατ. δολάρια.

Τέλος, εάν ο Τεξανός γκαρντ παρέμενε στον Πειραιά το συμβόλαιο του θα ήταν 1,1 εκατ. δολάρια, ποσό το οποιο γλιτώνουν οι «ερυθρόλευκοι» και αν προστεθεί στο προηγούμενο νούμερο φτάνουμε στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, ποσό εξωφρενικό για ένα αθλητή που στο τέλος της σεζόν θα πατάει στα 35 του χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη πρόταση του συλλόγου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων άγγιζε το ποσό 660.000 δολαρίων για τον παίκτη, ενώ η δεύτερη που παρουσιάστηκε και ως η τελευταία του είχε ως ταβάνι το 1 εκατ. δολάρια. Τα δεδομένα άλλαξαν ύστερα από το άνοιγα της πειθαρχικής διαδικασία για τους χειρισμούς της Ντουμπάι από την EuroLeague, εξέλιξη που θορύβησε τους Άραβες και από την συνειδητοποίηση από πλευράς τους για τις ελάχιστες έως μηδαμινές ελπίδες που είχε η πλευρά του παίκτη να κερδίσει την καταγγελία του συμβολαίου του στο BAΤ.

Συμπερασματικά, πρόκειται για μια άκρως συμφέρουσα έκβαση για τον Ολυμπιακό, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς την ηλικία του αθλητή αλλά και την συνολική του συμπεριφορά από το τέλος της σεζόν κι εντεύθεν.