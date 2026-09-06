Ο Μαμ Τζαϊτέ αποτελεί το μεγάλο στόχο της Νάπολι για να κλείσει το ρόστερ της ομάδας και ήδη υπάρχουν συζητήσεις με την Ντουμπάι για να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού.

Τον Μαμ Τζαϊτέ από την Ντουμπάι με τη μορφή δανεισμού θέλει να αποκτήσει η Νάπολι για να κλείσει το ρόστερ της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με το Pianeta Basket ο σύλλογος της Νάπολι φέρεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτηση του Γάλλου σέντερ που αγωνίζεται στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Μαμ Τζαϊτέ έχει συμβόλαιο με την Ντουμπάι και είτε θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού, είτε θα αποδεσμευτεί. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο Τσάβι Πασκουάλ. Ο Γάλλος σέντερ είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Ντουμπάι το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα που υπέστη τον Σεπτέμβριο τον ανάγκασε να χάσει ολόκληρη τη σεζόν.

Ο Μαμ Τζαϊτέ γνωρίζει καλά το ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί στην Τορίνο και τη Βίρτους Μπολόνια (2021-2022 και 2022-2023). Μάλιστα στη Euroleague με την Βίρτους τη σεζόν 2022-2023 είχε 12.8 πόντους μέσο όρο και 7.6 ριμπάουντ σε 21 αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Εφόσον ολοκληρωθεί το deal θα αποτελεί μια πολύ σημαντική κίνηση για την ιταλική ομάδα που προσδίδει ποιότητα και εμπειρία στη ρακέτα της εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

