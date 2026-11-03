Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω αλλεπάλληλων stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μίλησε για πολλά! Από τις αναρτήσεις του Ρίτσαρντ Σιάο, μέχρι και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Με συνεχόμενα stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις αναρτήσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, καθώς και στις εξελίξεις που αφορούν στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

Αρχικά ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού σχολίασε τις αναρτήσεις του ιδιοκτήτη του Άρη Ρίτσαρντ Σιάο για τις οποίες είπε: «Συγχαρητήρια για χθες, έπαιξε πολύ καλύτερα από εμάς. Δεν θυμάμαι πώς σε λένε εσένα που έχεις πάρει τον Άρη, δεν τιμά την ιστορία του Άρη αυτό που έκανες. Ο Άρης είναι η ομάδα που μας έμαθε όλους μπάσκετ. Προσβάλλεις έναν σύλλογο που έχει επτά ευρωπαϊκά, προσβάλλεις τον πολυνίκη σύλλογο της Ελλάδας. Πάνω απ’ όλα προσβάλλεις τον ίδιο τον σύλλογο.

«Πώς εκλέχθηκε ο στενός συνεργάτης του προφυλακισμένου Λιόλιου, Ηλίας Μπουρμάς, στην ΕΣΚΑΣΕ το 2025; Ακούγεται ότι παραιτήθηκε άρον άρον φέτος τον Ιούλιο, μετά από τηλεφώνημα κάποιου πολιτικού. Ισχύει; Ρωτάω «Τα στόματα έχουν ανοίξει. Τα στοιχεία που τόσο καιρό με ειρωνεία ζητούσατε φτάνουν συνεχώς στον εισαγγελέα. Και δεν έχει φτάσει τίποτα ακόμα. Έχουμε να δούμε ακόμα. Θεός και ψυχή τι έχουμε να δούμε. Όλοι είναι έτοιμοι να μιλήσουν. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι.

Η αγαπημένη λέξη των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού: "Σκάνδαλο" Εγκληματική οργάνωση στο μπάσκετ, ΕΟΚ, διαιτησία.

Έχετε παρακολουθήσει τίποτα; Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτά ήταν τα αγαπημένα τους θέματα. Τώρα που υπάρχουν στοιχεία, που ακουμπάνε όλους αυτούς που ακουμπάνε, έχουν τοποθετηθεί καθόλου;

Εγώ ως φίλαθλος, γιατί έχω και την ιδιότητα του φιλάθλου, άλλωστε ως φίλαθλος τιμωρούμαι τόσα χρόνια.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που διαβάζω όλα αυτά και κάποιοι επιλέγουν να μη μιλούν. Ας μη μιλήσω, θα πει κάποιος, γιατί είμαι σε άγνοια. Ας μη μιλήσω, γιατί δεν ξέρω. Τι γίνεται με αυτόν που υπόσχεται ότι κάποια πράγματα δεν θα υπάρχουν;

Εγώ, ως φίλαθλος, διαβάζω όλα αυτά και βλέπω ως φίλαθλος δύο ιδιοκτήτες της πιο πετυχημένης ομάδας των τελευταίων ετών, κατακτώντας πανάξια το ευρωπαϊκό τρόπαιο στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου της, πεντακάθαρα, και μαγκιά και Πειραιώτικα. Και σε ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν υπάρχουν;

Εδώ συζητιούνται τα πάντα. Υπάρχετε; Σας νοιάζει το μπάσκετ;

Σας νοιάζει το μπάσκετ ή σας νοιάζει μόνο ο Γιαννακόπουλος και το σύνδρομο της Στοκχόλμης; Για πείτε μου, υπάρχετε; Θα υπάρξετε; Ό,τι κι αν σας τάζουν, τα τηλέφωνα θα ανοίξουν.

Η απομαγνητοφώνηση και το άνοιγμα του τηλεφώνου του Μαυραγάνη σε ποιο στάδιο βρίσκονται; Αυτό θα το ρωτάω κάθε μέρα».