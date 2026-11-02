Η 5η αγωνιστική της GBL αποτελεί παρελθόν αλλά επεφύλασσε πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις στα παρκέ της χώρας. Τα καλύτερα καρφώματα στο... πιάτο σας.

Η 5η αγωνιστική της GBL ολοκληρώθηκε με θέαμα, συγκινήσεις, μεγάλα διπλά, ιστορικές νίκες και εκπλήξεις. Οι Βίκος Φαλcons πέτυχαν την παρθενική τους νίκη εις βάρος της ΑΕΚ, ένας Άρης από τα παλιά υπέταξε τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το «Ιβανώφειο» στο ντέρμπι της συμπρωτεύουσας κόντρα στον Ηρακλή και η Δόξα Λευκάδας Elabet άλωσε την έδρα της Μυκόνου, στο «Νησί των Ανέμων», στα αποτελέσματα που ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων.

Πέραν όλων των άλλων, είχε και επιβλητικά καρφώματα, τα οποία σήκωσαν τους θιασώτες της... σπυριάρας από τον καναπέ τους και έκλεψαν την παράσταση.

Δείτε τα κορυφαία καρφώματα της 5ης αγωνιστικής: