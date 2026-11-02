Η Αρμάνι Μιλάνο φαίνεται πως είναι σε αναζήτηση ενός σέντερ μετά τον τραυματισμό του Ντέβιν Μπούκερ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Στην αγορά για αναζήτηση σέντερ φαίνεται πως οδηγείται η Αρμάνι Μιλάνο, μετά τον τραυματισμό του Ντέβιν Μπούκερ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena για την 9η αγωνιστική της Euroleague, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία.

Ο Αμερικανός σέντερ στην ήττα της Αρμάνι από τους «ερυθρόλευκους» αγωνίστηκε μόλις 7:26 λεπτά και αποχώρησε εξαιτίας ενοχλήσεων στο πόδι. Αρχικά, υπήρξαν σκέψεις; για ένα τράβηγμα που δεν φαίνονταν να είναι σοβαρό, ωστόσο, επιστρέφοντας στο Μιλάνο φάνηκε πως ήταν θλάση.

Μάλιστα, όπως αναφέρει και ο δημοσιογράφος Alessandro Luigi Maggi με μια ανάρτηση του στο «Χ» εξήγησε πως «η Αρμάνι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να δει τον Ντέβιν Μπούκερ να επιστρέφει στη δράση. Εάν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν επίσημα, ο σύλλογος θα αναγκαστεί να επιστρέψει στην αγορά, καθώς αυτή τη στιγμή διαθέτει κάτω από το καλάθι μόνο τους Μόουζες Ράιτ και Ουσμάν Ντιόπ».

Ουσιαστικά, ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας Πέπε Ποέτα είναι αναγκασμένος να βγει στην αγορά, αφού το ρεπορτάζ κάνει λόγο για θλάση που θα τον κρατήσει για αρκετό καιρό εκτός δράσης, γεγονός που θα φανεί άμεσα, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τη γειτονική χώρα.