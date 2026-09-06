Ο Ζαν Μοντέρο μοίρασε αυτόγραφα αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-77 στον τελικό του «CRETE IBT».

Ο Ζαν Μοντέρο γέμισε με χαμόγελα τους μικρούς φιλάθλους του Ολυμπιακού στην Κρήτη! Ο Δομινικανός σταρ των ερυθρολεύκων είχε 12 πόντους και 2 ασίστ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Πειραιά, στη νίκη της ομάδας του Μπαρτζώκα με 87-77 στον τελκό του «CRETE IBT» στο Ηράκλειο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια υπέγραψε αυτόγραφα και μοίρασε πολλά χαμόγελα στους νεαρούς φιλάθλους των Πειραιωτών.

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