Μοντέρο: Μοίρασε αυτόγραφα σε φιλάθλους του Ολυμπιακού (vid)
Ο Ζαν Μοντέρο γέμισε με χαμόγελα τους μικρούς φιλάθλους του Ολυμπιακού στην Κρήτη! Ο Δομινικανός σταρ των ερυθρολεύκων είχε 12 πόντους και 2 ασίστ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Πειραιά, στη νίκη της ομάδας του Μπαρτζώκα με 87-77 στον τελκό του «CRETE IBT» στο Ηράκλειο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο πρώην παίκτης της Βαλένθια υπέγραψε αυτόγραφα και μοίρασε πολλά χαμόγελα στους νεαρούς φιλάθλους των Πειραιωτών.
Δείτε το video:
🔴⚪ Και ποιος δεν θέλει ένα αυτόγραφο από τον Μοντέρο;— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 6, 2026
Αποστολή στην Κρήτη: Παναγιώτης Ραμαντάνης#olympiacosbc pic.twitter.com/nWldVHOP3l
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