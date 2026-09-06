Κρις Τζόουνς: «Να ηγηθώ στον Ερυθρό Αστέρα και να κάνω τα πράγματα να λειτουργούν όπως πρέπει»

Ο Κρις Τζόουνς μίλησε σε σέρβικο μέσο για τις πρώτες του εντυπώσεις που έχει, φορώντας τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Μιλώντας στο «meridiansport», ο Κρις Τζόουνς αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από την προετοιμασία του με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Αμερικανός τόνισε το στοιχείο που θα πρέπει να έχει η ομάδα για τα θετικά αποτελέσματα, ενώ τοποθετήθηκε και για τη συνήπαρξή του με τον Σέμι Οτζελέγιε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κρις Τζόουνς:

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία να γνωριστούμε και να παίξουμε μαζί. Προσπαθώ να είμαι ο δημιουργός, να ηγηθώ της ομάδας και να κάνω τα πράγματα να λειτουργούν όπως πρέπει. Όπως είπα, είναι μια διαδικασία. Πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και νομίζω ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τα παιδιά με έχουν πάρει πολύ καλά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Όπως είπα, είναι ακόμα νωρίς. Απλώς βρίσκω ρυθμό, προσπαθώ να βρω τη σωστή φόρμα και να επιστρέψω σε ανταγωνιστικό ρυθμό μετά το καλοκαίρι και όλα όσα το συνοδεύουν.

Νιώθω καλά. Η προπόνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ διαφορετική από το five-on-five, όπου τρέχεις συνεχώς πάνω-κάτω, με επαφή και τα πάντα. Οπότε απλώς το συνηθίζω, αλλά γι' αυτό υπάρχει η preseason».

Για τη συνήπαρξη με τον Οτζελέγιε:

«Χαίρομαι που είναι μαζί μου - περάσαμε καλά όταν ήμασταν στη Βαλένθια και είναι υπέροχο που είμαστε ξανά μαζί τώρα. Υπάρχει μια νέα βάση οπαδών, μια νέα ομάδα παικτών, και ο Σέμι έχει ήδη χτίσει τη θέση του εδώ και έχει καθιερωθεί, οπότε είναι καλό που τον έχουμε πίσω».

Για το «μυστικό» των θετικών αποτελεσμάτων:

«Να παίξουμε σκληρά, γρήγορα, φυσικά για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά πάνω απ' όλα να απολαύσουμε το παιχνίδι και να δώσουμε στο κοινό κάτι να περιμένει με ανυπομονησία».

