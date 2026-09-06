Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
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Δείτε την ώρα και το κανάλι του τελικού του IBT Crete μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, (20:30 LIVE από το Gazzetta) για τον τελικό του IBT Crete.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε την πρόκριση στον τελικό, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 82-77. Στον αντίποδα οι Σέρβοι, κέρδισαν στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmotesport 4.
@Photo credits: eurokinissi
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