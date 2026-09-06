Δείτε την ώρα και το κανάλι του τελικού του IBT Crete μεταξύ του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, (20:30 LIVE από το Gazzetta) για τον τελικό του IBT Crete.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε την πρόκριση στον τελικό, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 82-77. Στον αντίποδα οι Σέρβοι, κέρδισαν στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο με 91-85.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmotesport 4.