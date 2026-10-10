Ερυθρός Αστέρας - Μπούντουτσνοστ 101-91: Έριξε 100άρα και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην ABA Liga
Την πρώτη του νίκη στην ABA Liga για φέτος πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρα, που επικράτησε του Μπούντουτσνοστ με 101-91.
Лаки поени за Добрића! 75:58 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/LTGCXYylLY— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 10, 2026
Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ξεκίνησε εμφατικά την αναμέτρηση, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, σκοράροντας στο πρώτο ημίχρονο 54 πόντους, (54-41, 20'). Μετά την ανάπαυλα, η Μπούντουτσνοστ βρήκε σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, βάζοντας 28 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο η άμυνά της είχε θέμα, αφού δέχτηκε 26 πόντους.
Нови поени за Николу Ђуришића! 99:86 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/ce9qoN1RrZ— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 10, 2026
Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας διατηρούσε το προβάδισμά του και πήρε τη νίκη στο φινάλε με 101-91.
Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν Νόουρα που πέτυχε 24 πόντους, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Κράμερ που έβαλε 16π. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σμιθ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 26-21, 54-41, 80-69, 101-91
Сигурна победа црвено-белих у трећем колу регионалне лиге! 👏🏻🔴⚪️ #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/jfWcijuqxs— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 10, 2026
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