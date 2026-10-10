Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μπούντουτσνοστ με 101-91 για την 3η αγωνιστική της ABA Liga.

Την πρώτη του νίκη στην ABA Liga για φέτος πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρα, που επικράτησε του Μπούντουτσνοστ με 101-91.

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Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ξεκίνησε εμφατικά την αναμέτρηση, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, σκοράροντας στο πρώτο ημίχρονο 54 πόντους, (54-41, 20'). Μετά την ανάπαυλα, η Μπούντουτσνοστ βρήκε σκορ στο μπροστινό μέρος του παρκέ, βάζοντας 28 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ωστόσο η άμυνά της είχε θέμα, αφού δέχτηκε 26 πόντους.

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Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας διατηρούσε το προβάδισμά του και πήρε τη νίκη στο φινάλε με 101-91.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν Νόουρα που πέτυχε 24 πόντους, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Κράμερ που έβαλε 16π. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σμιθ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 54-41, 80-69, 101-91