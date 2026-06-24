Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κριζ Τζόουνς, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Βελιγραδίου στις θέσεις των γκαρντ.

Την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας, κάνοντας δικό του τον Κρις Τζόουνς.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα προσθέσει ποιότητα και κυρίως δημιουργία στον σέρβικο σύλλογο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας μ.ο 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ο έμπειρος Αμερικανός οργανωτής παιχνιδιού Κρις Τζόουνς είναι η πρώτη μεταγραφή του Ερυθρού Αστέρα για το φετινό καλοκαίρι!

Ο Κρις Τζόουνς φέρνει στον Ερυθρό Αστέρα μεγάλη ποιότητα και εμπειρία στη θέση του πλέι μέικερ και θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της θέσης του στο ευρωπαϊκό συλλογικό μπάσκετ. Πάνω απ’ όλα είναι ένας ομαδικός παίκτης, που αξιοποιεί τα ατομικά του προσόντα προς όφελος της ομάδας.

Καλώς ήρθες!»