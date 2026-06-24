Ερυθρός Αστέρας: Ανακοίνωσε τον Κρις Τζόουνς
Την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας, κάνοντας δικό του τον Κρις Τζόουνς.
Ο Αμερικανός γκαρντ θα προσθέσει ποιότητα και κυρίως δημιουργία στον σέρβικο σύλλογο. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας μ.ο 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:
«Ο έμπειρος Αμερικανός οργανωτής παιχνιδιού Κρις Τζόουνς είναι η πρώτη μεταγραφή του Ερυθρού Αστέρα για το φετινό καλοκαίρι!
Ο Κρις Τζόουνς φέρνει στον Ερυθρό Αστέρα μεγάλη ποιότητα και εμπειρία στη θέση του πλέι μέικερ και θεωρείται ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της θέσης του στο ευρωπαϊκό συλλογικό μπάσκετ. Πάνω απ’ όλα είναι ένας ομαδικός παίκτης, που αξιοποιεί τα ατομικά του προσόντα προς όφελος της ομάδας.
Καλώς ήρθες!»
Искусни амерички плејмејкер Крис Џонс, прво је појачање КК Црвена звезда Меридианбет у летњем прелазном року!— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) June 24, 2026
Крис Џонс у Црвену звезду доноси велики квалитет и искуство на позицији организатора игре и један је од најпоузданијих плејмејкера у европској клупској кошарци. Пре… pic.twitter.com/bUfUoY14OI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.