Ο Φιλίπ Πετρούσεφ έμεινε επιδεικτικά στον πάγκο στον αγώνα της Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα για την 4η αγωνιστική της Euroleague, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα σχετικά με το ρόλο του στην ομάδα. Πολύ πιθανό να ζητήσει να φύγει.

Η απόφαση του Τσάβι Πασκουάλ να αφήσει εκτός rotation στην Ντουμπάι τον Φιλίπ Πετρούσεφ συνδυάστηκε με την βαριά εντός έδρας ήττα (58-77) από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Ο Σέρβος πάουερ φόργουορντ/σέντερ παρακολούθησε από την άκρη του πάγκου όλο το παιχνίδι και εύλογα άνοιξε πλέον συζήτηση για το μέλλον του και τον ρόλο του στην ομάδα που έφτιαξε ο Ισπανός προπονητής.

Το στοιχείο που κάνει την υπόθεση να ξεχωρίζει είναι η εξήγηση του Καταλανού προπονητή. Ο Τσάβι Πασκουάλ ξεκαθάρισε ότι η μη χρησιμοποίηση του Πετρούσεφ ήταν δική του επιλογή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για μια απόφαση που προκαλεί συζήτηση, ειδικά σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ντουμπάι αντιμετώπισε σοβαρά επιθετικά προβλήματα στη λειτουργία της. Επιλέγοντας συνειδητά ο προπονητής να κρατήσει παροπλισμένο έναν πολύ καλό επιθετικό ψηλό που έχει στη «φαρέτρα» του.

Οι αριθμοί που δίνουν άλλη διάσταση στην υπόθεση

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ δεν είναι ένας παίκτης που εμφανίστηκε... χθες στο επίπεδο της Euroleague. Τη σεζόν 2024-2025 με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, είχε 14.1 πόντους μέσο όρο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, 4.9 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 16.5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης PIR ανά αγώνα.

Η μετακίνησή του στο Ντουμπάι το καλοκαίρι του 2025 συνοδεύτηκε από προσδοκίες για έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει σκορ κοντά στο καλάθι, παιχνίδι με πλάτη και λύσεις από μέση απόσταση.

Στην πρώτη του σεζόν (2025-26) της Euroleague, με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Φιλίπ Πετρούσεφ είχε σε 38 παιχνίδια κατά μέσο όρο 11.6 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 23:29 λεπτά συμμετοχής, με 57% στα δίποντα και 39.4% στα τρίποντα. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν έναν παίκτη με ουσιαστική επιθετική συνεισφορά και μεγάλη αποτελεσματικότητα στο επιθετικό κομμάτι.

Η εικόνα στα πρώτα παιχνίδια της νέας περιόδου, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική και συνδυάζεται με την έλευση του Τσάβι Πασκουάλ. Στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Σέρβος έμεινε στο μηδέν σε λεπτά, πόντους, ριμπάουντ και αξιολόγηση. Μια καταγραφή που από μόνη της δεν εξηγεί τους λόγους της απόφασης, αλλά αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά έναν παίκτη με το συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ.

Η ήττα με 58 πόντους και το ερώτημα του rotation

Η Ντουμπάι ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις 58 πόντους, 15/39 δίποντα (38,5%) και 5/22 τρίποντα (22,7%). Σε μια βραδιά κατά την οποία η ομάδα δυσκολεύτηκε να βρει σταθερές επιθετικές λύσεις, η απουσία του Φιλίπ Πετρούσεφ από το rotation αποτελεί εύλογο σημείο συζήτησης και προβληματισμού.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συμμετοχή του θα άλλαζε την έκβαση της αναμέτρησης. Δημιουργεί, όμως, πολλά ερωτηματικά, όσον αφορά τα αγωνιστικά κριτήρια που οδήγησαν τον Τσάβι Πασκουάλ στην απόφαση να μην τον χρησιμοποιήσει καθόλου.

Ο προπονητής επέλεξε άλλες λύσεις στη διάρκεια του αγώνα και, όπως ο ίδιος δήλωσε, η ευθύνη για τη συγκεκριμένη επιλογή ανήκει σε εκείνον. Χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν πρόκειται για μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο παιχνίδι ή αν συνδέεται με μια ευρύτερη αλλαγή στον ρόλο του παίκτη. Ωστόσο, φαίνεται ξεκάθαρα πλέον πως υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του παίκτη και του προπονητή.

Το παρελθόν με τον Ερυθρό Αστέρα και το επόμενο κεφάλαιο

Το ενδιαφέρον ενισχύεται από το γεγονός ότι αντίπαλος της Ντουμπάι ήταν ακριβώς η ομάδα με την οποία ο Φιλίπ Πετρούσεφ πραγματοποίησε προ διετίας την καλύτερη σεζόν του στην Euroleague. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτη, καθώς από τους 14.1 πόντους και τα 4.9 ριμπάουντ ανά αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, βρέθηκε στην άκρη του πάγκου να παρατηρεί το παιχνίδι της Ντουμπάι με τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις του με τον Τσάβι Πασκουάλ. Δείχνει, ωστόσο, ότι ο ρόλος του στην ομάδα αποτελεί ένα θέμα που θα αξιολογηθεί πιο ξεκάθαρα στις επόμενες αναμετρήσεις.

Για τον Φιλίπ Πετρούσεφ, το ζητούμενο είναι να επανέλθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τον Τσάβι Πασκουάλ, το ζητούμενο είναι να βρει τις λύσεις που θα βοηθήσουν την Ντουμπάι να αντιδράσει μετά από μια βαριά ήττα. Και για την ίδια την ομάδα, το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το DNP του Σέρβου πάουερ φόργουορντ/σέντερ ήταν μια μεμονωμένη απόφαση του προπονητή ή ένδειξη μιας διαφορετικής προσέγγισης στο rotation, που ενδέχεται να οδηγήσει τον παίκτη στην έξοδο...

Θέλει να έχει ρόλο

Σε κάθε περίπτωση ο Πετρούσεφ θέλει να παίζει, αυτός άλλωστε ήταν επί της ουσίας και ο λόγος που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, καθώς ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο. Από τη στιγμή που ο Τσάβι Πασκουάλ έχει «ροκανίσει» τα λεπτά συμμετοχής του τη φετινή σεζόν (έπαιξε 18:52 λεπτά με τη Ρεάλ και είχε 3 πόντους, 6:39 λεπτά με την Μπαρτσελόνα επιτυγχάνοντας 4 πόντους και 8:24 λεπτά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όπου είχε 3 πόντους), ενδεχομένως να έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση στο εσωτερικό της ομάδας των Εμιράτων για την αποχώρηση του...

