Ο Μάικ Τζέιμς και ο Γιώργος Παπαγιάννης χάρισαν όμορφα φωτογραφικά «κλικς» από το φιλικό της Αναντολού Εφές με την ΑΕΚ.

Στον μικρό τελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, η Αναντολού Εφές αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο φιλικό αυτό παιχνίδι και τα φωτογραφικά «κλικς» από την άκρη του πάγκου έκλεψαν την παράσταση.

Συγκεκριμένα, οι Μάικ Τζέιμς και Γιώργος Παπαγιάννης εθεάθησαν να τα λένε σε ευχάριστο κλίμα ως συμπαίκτες ξανά, αλλά πλέον στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο στην Εφές.

Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός κορυφαίος πρώτος σκόρερ της EuroLeague εμφανίστηκε με τα χρώματα του τουρκικού συλλόγου προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.