Εφές: Μάικ Τζέιμς και Παπαγιάννης κάθονται παρεά στον πάγκο
Στον μικρό τελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, η Αναντολού Εφές αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο φιλικό αυτό παιχνίδι και τα φωτογραφικά «κλικς» από την άκρη του πάγκου έκλεψαν την παράσταση.
Συγκεκριμένα, οι Μάικ Τζέιμς και Γιώργος Παπαγιάννης εθεάθησαν να τα λένε σε ευχάριστο κλίμα ως συμπαίκτες ξανά, αλλά πλέον στην ομάδα του Πάμπλο Λάσο στην Εφές.
📸 İlk yarıdan kareler. pic.twitter.com/foKZa9q6rS— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 5, 2026
Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός κορυφαίος πρώτος σκόρερ της EuroLeague εμφανίστηκε με τα χρώματα του τουρκικού συλλόγου προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων.
✨ Mike has arrived! pic.twitter.com/pLiIN7Zge1— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 5, 2026
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