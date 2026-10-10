Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού επί της Αναντολού Εφές. Ο δημιουργός Φουρνιέ, ο απίθανος αριθμός στα επιθετικά ριμπάουντ και το instant scoring του Μοντέρο.

Ο Ολυμπιακός έδειξε τα δόντια του κόντρα στην Αναντολού Εφές, την οποία συνέτριψε με 89-66, φτάνοντας τις 3 νίκες σε 4 αγώνες στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Τα επιθετικά ριμπάουντ και ο δημιουργός Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός είχε δύο πρόσωπα κόντρα στην Αναντολού Εφές. Ένα κυρίαρχο - για τρία δεκάλεπτα - και ένα κακό, στην 2η περίοδο, στην οποία σημείωσε μόλις 9 πόντους. Τριάντα λεπτά καλού - και ανά διαστήματα εξαιρετικού - μπάσκετ όμως ήταν αρκετά κόντρα σε αυτή την Εφές. Σε όλο το διάστημα, ωστόσο, υπήρχε μία σταθερά: Τα επιθετικά ριμπάουντ.

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός σούταρε με 27.6% στα τρίποντα και 53.2% στα δίποντα, πήρε 21 επιθετικά ριμπάουντ, έναντι 23 αμυντικών της Εφές! Κοινώς, πήρε το 47.7% των διαθέσιμων ριμπάουντ στο καλάθι των Τούρκων. Με τέτοιο αριθμό δεν γινόταν να ηττηθεί.

Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στον τομέα των επιθετικών ριμπάουντ, κάτι που οφείλεται εν πολλοίς στον Νίκολα Μιλουτίνοβ (που είχε 6 επιθετικά ριμπάουντ). Είναι όμως, γενικά, μία ομάδα που πάει στο ριμπάουντ και φθείρει τον αντίπαλο. Βρίσκει συνεχώς δεύτερες ευκαιρίες, κάτι που δίνει ελεύθερα σουτ. Αυτό έγινε και χθες (9/10).

Την ίδια στιγμή, πίσω από αυτή την σταθερά των ριμπάουντ, υπήρχε και ο δημιουργικός οίστρος του Εβάν Φουρνιέ. Σε ένα βράδυ που ο Γάλλος ήταν κακός εκτελεστικά (7 πόντοι με 0/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 1/2 βολές σε 20 λεπτά συμμετοχής), είχε 6 ασίστ - που έδωσαν άλλους 13 πόντους - για 1 λάθος. Ο άλλοτε ΝΒΑερ ξέρει ότι τραβάει πάνω του την προσοχή των αντιπάλων και ξέρει να το εκμεταλλεύεται. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Φουρνιέ παίζει Pick and Roll με τον Μιλουτίνοβ. Ο Βεζένκοβ ανεβαίνει στις 45 μοίρες για να ανοίξει το γήπεδο.

Βλέποντας την άμυνα της Εφές να εστιάζει πάνω του, ο Φουρνιέ πασάρει με λόμπα στον Μιλουτίνοβ.

Ο Μιλουτίνοβ τελειώνει την φάση.

Λίγο αργότερα, σε μία παρόμοια φάση, έγινε το εξής:

Ο Φουρνιέ παίζει Pick and Roll με τον Μιλουτίνοβ. Ο Παπανικολάου ανεβαίνει στις 45 μοίρες, αφού ο παίκτης που τον μαρκάρει (Γιούστα) θέλει να εμποδίσει το ρολάρισμα του Μιλουτίνοβ.

Ο Φουρνιέ διαβάζει την άμυνα των Τούρκων και πασάρει στον Παπανικολάου.

Ο Παπανικολάου ευστοχεί σε τρίποντο.

Η έλευση των Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μοντέρο έχει αλλάξει το προφίλ του Ολυμπιακού. Ο Εβάν Φουρνιέ όμως εξακολουθεί να είναι ένας παίκτης που θα έχει την μπάλα στα χέρια του όταν χρειάζεται, έχοντας την δυνατότητα να εκτελέσει και να δημιουργήσει. Ο αγώνας με την Εφές ήταν μία υπενθύμιση της κλάσης του στον τομέα της δημιουργίας.

Το instant scoring του Μοντέρο και το +30 του Γουορντ

Με την κουβέντα να πηγαίνει σε παίκτες που δεν είχαν καλή βραδιά εκτελεστικά, λογικό είναι να εμφανιστεί το όνομα του Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς το καλάθι για 29 λεπτά, μέχρι που το buzzer-beater που σημείωσε στο φινάλε της 3ης περιόδου να αλλάξει τα δεδομένα. Ο άλλοτε σταρ της Βαλένθια τελείωσε το ματς με 16 πόντους με μόλις 5/14 σουτ (2/7 τρίποντα), 4/4 βολές, 2 ασίστ (που έδωσαν άλλους 6 πόντους), 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής. Οι 12 από αυτούς τους πόντους ήρθαν στην 4η περίοδο.

Ο Μοντέρο φάνηκε να ψάχνει τον ρυθμό του. Η συνύπαρξή του στο παρκέ με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ως αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει ταυτόχρονα στο παρκέ δύο παίκτες με ικανότητα στην εκτέλεση, που όμως θέλουν για αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια τους. Αυτό έφερε μία στασιμότητα στην επίθεση του Ολυμπιακού στην 2η περίοδο. Στην 4η περίοδο, όμως, η κατάσταση έδειχνε καλύτερη.

Ο Μοντέρο είναι ελίτ εκτελεστής και δημιουργός. Ένα από τα χαρίσματά του όμως - όπως και του Ντόρσεϊ - είναι το Instant scoring. Η δυνατότητά του δηλαδή να προσφέρει άμεσα μαζεμένους πόντους, ακόμα και σε βράδια που τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλει. Αυτό φάνηκε κόντρα στην Εφές.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, θα ήταν άδικο να μην γίνει μία αναφορά στον Τάισον Γουόρντ (9 πόντοι και 3 ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής). Παράλληλα, όμως, είχε σύμφωνα με το Hudl Instat το απίθανο +30 στο σύστημα +/-! Ο Αμερικανός ήταν μέλος των 4 εκ των 5 καλύτερων πεντάδων του Ολυμπιακού. Σε μία πρώτη ματιά, ο Γουόρντ δεν εντυπωσίασε. Οι αριθμοί του δεν φωνάζουν. Αν κάποιος όμως ψάξει βαθύτερα, μπορεί να δει την αξία του.

Ένα ακόμα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση

Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα πολύ δρόμο. Ψάχνεται, προσπαθεί να βρει τα σωστά σχήματα. Κάνει πειράματα. Και είναι λογικό. Οι “ερυθρόλευκοι” πρόσθεσαν στο ρόστερ τους δύο παίκτες που έχουν συνηθίσει να είναι σημείο αναφοράς στις προηγούμενες ομάδες τους (Μοντέρο, Μίλερ-ΜακΙντάιρ), άλλαξε προφίλ στην θέση του backup πάουερ φόργουορντ (Εντιάει αντί Πίτερς), θέλει να παίξει πιο γρήγορα. Φαίνεται όμως ότι σταδιακά κάνει τα σωστά βήματα.

Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περίοδο προσαρμογής. Μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής, στηρίζεται στην κλάση των παικτών του και προσπαθεί να ενσωματώσει νέα πράγματα στο παιχνίδι του, κρατώντας τις αρχές του. Κόντρα στην Αναντολού Εφές έδειξε ανά διαστήματα τι θα δείξει στο μέλλον. Η πρόκληση πλέον είναι να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια, προκειμένου να εμφανιστεί ακόμα καλύτερος.