Η Αναντολού Εφές επικράτησε με 85-76 της Ντενιζλί και πέτυχε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Η Αναντολού Εφές έκαμψε την αντίσταση της Ντενιζλί με 85-76 και έκανε το 3/3 στην τουρκική λίγκα. Κορυφαίος για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, που άφησε πίσω της την ήττα από τον Ολυμπιακό στη EuroLeague, ήταν ο Ντάριο Σάριτς με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ήταν το «αφεντικό» του ματς στο μεγαλύτερο μέρος του, με την Ντενιζλί να προσπαθεί να κάνει την αντεπίθεσή της στο τέλος αλλά να μην καταφέρνει να «κλέψει» το παιχνίδι. Ξέχωρα από την κυριαρχική εμφάνιση του Σάριτς, σε καλή μέρα βρέθηκαν οι Οσμάνι (13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιλμάζ (13 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ) και Φερνάντο (12 πόντους, 7 ριμπάουντ).

Πλέον, οι Τούρκοι επικεντρώνονται στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, όπου θα κοντραριστούν με τις Μπάγερν Μονάχου (εντός έδρας) και Ζάλγκιρις Κάουνας (εκτός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 50-34, 72-61, 85-76