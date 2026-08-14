Η Αναντολού Εφές έχει πραγματοποιήσει σημαντικές... κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν και στοχεύει στην κορυφή της EuroLeague με ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς.

Μετά τη συμφωνία της Αναντολού Εφές με τον Ντάρον Ράσελ, το ρόστερ της τούρκικης ομάδας έκλεισε ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Πάμπλο Λάσο έχει δημιουργήσει μια ομάδα που... ξεχειλίζει από ταλέντο και στοχεύει στην επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή της EuroLeague. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν... καταστροφική για την Εφές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, καθώς τερμάτισε στην 19η θέση με ρεκόρ 12 νίκες και 26 ήττες.

Αναμφίβολα με τις προσθήκες που προχώρησε, έβαλε όλα τα κομμάτια στο παζλ, προκειμένου να μπορέσει να κοντράρει τους «αιωνίους» και τους υπόλοιπους της διοργάνωσης.

Οι προσθήκες

Ο Μάικ Τζέιμς αποτέλεσε μία από τις πιο... ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού στη EuroLeague και ευελπιστεί να σηκώσει το τρόπαιο με τη φανέλα της Εφές, με τον Αμερικανό να διανύει το 35o έτος της ηλικίας του, άρα οι ευκαιρίες που θα έχει στο εξής για την κορυφή, δεν θα είναι πολλές. Άλλος ένας από τη Μονακό που... μετακόμισε μαζί με τον Τζέιμς είναι και ο Ματιέ Στραζέλ, ο οποίος για πρώτη φορά φεύγει εκτός Γαλλίας.

Πολύ σημαντική και η συμφωνία με τον Ντάρον Ράσελ, ο οποίος έκανε πράγματα και... θαύματα την περασμένη σεζόν στο EuroCup και είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στη EuroLeague.

Ο Κόλιν Μαλκόμ αποκτήθηκε από την Αναντολού Εφές, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο μέχρι το 2028, ενώ σπουδαία ήταν η κίνηση της επιστροφής του Ντάριο Σάριτς για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Τα φόργουορντ κλείνει ο Σάντι Γιούστα, ο οποίος θα επανεμφανιστεί στη EuroLeague, έπειτα από επτά χρόνια.

Στις θέσεις των σέντερ, ο Πάμπλο Λάσο βρήκε στο πρόσωπο του Μπρούνο Φερνάντο αυτό που ήθελε, κάνοντας τον Ανγκολέζο κάτοικο Τουρκίας.

Αυτοί που παρέμειναν

Λόιντ, Κορντινιέ, Ντοζίερ και Μουτάφ είναι τα γκαρντ που παρέμειναν στην ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όσον αφορά τους φόργουορντ, Γιλντιζλί, Οσμάνι και Γιλμάζ θα συνεχίσουν να φοράνε τη φανέλα της Εφές και τη νέα σεζόν. Τέλος από τις θέσεις των σέντερ, Παπαγιάννης, Ντεσέρ και Τζόουνς διατήρησαν τη θέση τους στο ρόστερ και είναι έτοιμοι να... θωρακίσουν τη ρακέτα της ομάδας.

Αυτοί έφυγαν

Αναμφίβολα η πιο... βροντερή αποχώρηση της ομάδας τη φετινή σεζόν, είναι αυτή του Σέιν Λάρκιν. Ο πολύπειρος γκαρντ... μετακόμισε στο αντίπαλο «στρατόπεδο», τη Φενέρμπαχτσε, έπειτα από οκτώ χρόνια με την Εφές.

Τον ίδιο... δρόμο πήρε και ο Ροντρίγκ Μπουμπουά, έπειτα από οκτώ χρόνια.

Χαζέρ, Λι και Βάιλερ-Μπαμπ αποχώρησαν και αυτοί με τη σειρά τους.

Κόουλ Σουάιντερ, Ρόλαν Σμιτς και Βινσέντ Πουαριέ άδειασαν τον χώρο στη «ρακέτα» στο ρόστερ της τούρκικης ομάδας.

Το depth chart της Αναντολού Εφές:

Guards: Μάικ Τζέιμς, Ματιέ Στραζέλ, Τζόρνταν Λόιντ, Ρουζγκάρ Φενεμέν, Αϊσάια Κορντινιέ, Πι Τζέι Ντοζίερ, Ντέιβιντ Μουτάφ

Forwards: Κόλιν Μάλκολμ, Ντάριο Σάριτς, Σάντι Γιούστα, Μπουρακάν Γιλντιζλί, Ερκάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ

Σέντερ: Μπρούνο Φερνάντο, Γιώργος Παπαγιάννης, Μπράις Ντεσέρ, Κάι Τζόουνς.