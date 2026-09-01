Ο Γιαν Μοντέρο αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα την Τετάρτη (02/09), προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Η ώρα του Μοντέρο στον Ολυμπιακό έφτασε! Ο Δομινικανός γκαρντ αναμένεται να προσγειωθεί το απόγευμα της Τετάρτης (02/09, 18:45) στην Ελλάδα, για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Αφού ολοκλήρωσε την υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της χώρας του, ο Γιαν Μοντέρο θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) με πτήση από τη Μαδρίτη, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα και να ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Ο Ζαν Μοντέρο θα αφιχθεί αύριο (02/09) στην Ελλάδα στις 18:45 (από τη Μαδρίτη)».