Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα άφιξης του Μοντέρο στην Ελλάδα
Η ώρα του Μοντέρο στον Ολυμπιακό έφτασε! Ο Δομινικανός γκαρντ αναμένεται να προσγειωθεί το απόγευμα της Τετάρτης (02/09, 18:45) στην Ελλάδα, για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».
Αφού ολοκλήρωσε την υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της χώρας του, ο Γιαν Μοντέρο θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) με πτήση από τη Μαδρίτη, προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα και να ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:
«Ο Ζαν Μοντέρο θα αφιχθεί αύριο (02/09) στην Ελλάδα στις 18:45 (από τη Μαδρίτη)».
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