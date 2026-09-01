Ραμαντάνης στο Gazz Floor by Novibet: «Δεν πιστεύω ότι ο Γουόκαπ θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν»

Διαβάστε όλα όσα είπε ο Παναγιώτης Ραμαντάνης στο Gazz Floor powered by Novibet, σχετικά με την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ.

Στο Gazz Floor powered by Novibet της Τρίτης (01/09), ο Παναγιώτης Ραμαντάνης αναφέρθηκε στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ.

Συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τόνισε πως δεν βλέπει τρόπο να μείνει ο Τεξανός γκαρντ τη νέα σεζόν στους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε και το απόσπασμα:

«Δεν πιστεύω ότι ο Γουόκαπ θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Ακόμα και να μείνει στην ομάδα, δεν βρίσκω κάποιον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να ξανά φορέσει την ερυθρόλευκη και να πατήσει παρκέ. Στο ανθρώπινο κομμάτι, όλη η στάση του παίκτη, ουσιαστικά γειώνει την παρουσία του τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Προφανώς όλα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν δεν αναγράφεται. Ο Γουόκαπ ήταν κομβικός για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό.

Είναι μέλος της μεγάλης επιτυχία της ομάδας την τελευταία πενταετία. Από' κει και πέρα η στάση του και προς στους κύριους Αγγελόπουλους και προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα που τον είχε σαν παιδί του μπασκετικά και τον στήριξε από την πρώτη μέρα και τον είχε βασικό. Αλλά και προς τον κόσμο που τον στήριξε και τον αγάπησε, ήταν πολύ άσχημη. Δεν μπορώ να βρω την δυνατότητα να λυθούν όλα, να μπει ο Γουόκαπ στο παρκέ, να χειροκροτεί ο κόσμος ή να τους δώσει την ευκαιρία ο Γιώργος Μπαρτζώκα να βοηθήσει την ερχόμενη σεζόν. Τα έχει κάνει λίγο θάλασσα. Είτε θα μείνει στον Ολυμπιακό και θα απολαμβάνει τα ματς στη SUNEL Arena και στο ΣΕΦ, είτε θα βρεθεί κάποια λύση. Δεν βρίσκω τρόπο να αγωνίζεται τη νέα σεζόν».