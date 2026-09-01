Μοντέρο: Η Δομινικανή Δημοκρατία έριξε 35 πόντους στην Χιλή - Τι έκανε ο γκαρντ του Ολυμπιακού
Τα ξημερώματα της Τρίτης (01/09) ο Ζαν Μοντέρο έδινε τον τελευταίο του αγώνα για το «παράθυρο» του Αυγούστου όσον αφορά τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη «ζώνη» της Αμερικής.
Η Δομινικανή Δημοκρατία δεν είχε κανένα πρόβλημα να διαλύσει την Χιλή με 101-66 στο Σάντο Ντομίνγκο και να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στην τελική φάση της διοργάνωσης τον επόμενο χρόνο στο Κατάρ.
Μετά την 30άρα απέναντι στην Βραζιλία, ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού πραγματοποίησε μεστή εμφάνιση σε αυτό το παιχνίδι καθώς στα 27:32 που χρησιμοποιήθηκε σημείωσε 12 πόντους έχοντας 5/6 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα όντας μάλιστα και αλάνθαστος.
Πρώτος σκόρερ των Δομινικανών ήταν ο Αντρές Φελίζ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε 17 πόντους με 2/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίσρ 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 22 λεπτά.
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