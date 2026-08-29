Το Gazzetta αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους η διοργανώτρια αρχή ετοιμάζεται να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Ντουμπάι για την προσεγγισή της προς τον Τόμας Γουόκαπ.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και της Ντουμπάι BC συνεχίζονται, αφού η Euroleague ανοίγει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και οι λόγοι είναι δύο:

Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός πως η Ντουμπάι προσέγγισε τον παίκτη, χωρίς να σεβαστεί τους κανονισμούς που αναφέρουν ότι η προσέγγιση ενός παίκτη πρέπει να γίνει εντός των τελευταίων 60 ημερών της συνεργασίας με την ομάδα του. Στην περίπτωση του Τεξανού με το ελληνικό διαβατήριο, το συμβόλαιό του δεν περιλαμβάνει buy out και λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις δηλώσεις του GM της Ντουμπάι, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος υποστήριξε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 34χρονου γκαρντ και πέταξε το... μπαλάκι στον Ολυμπιακό. Αυτά τα δύο σκέλη οδήγησαν την Euroleague να θεωρήσει τον τρόπο που λειτούργησε η Ντουμπάι παράτυπο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διοργανώτρια αρχή ανοίγει πειθαρχική διαδικασία για να διερευνήσει την υπόθεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης της Ντουμπάι, Σείχης Αμπντουλά, που εκπροσωπεί μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι θορυβημένος.

Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που η Ντουμπάι επιθυμεί να πάρει μόνιμη άδεια συμμετοχής στη Εuroleague και να γίνει μέτοχος της ECA με ότι αυτό συνεπάγεται για την διατάραξη των ισορροπιών που μπορεί να προκληθεί με τους υπόλοιπους εταίρους.

Να θυμίσουμε πως στα άκρα βρίσκονται οι σχέσεις Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ, με τον Τεξανό γκαρντ να καταγγέλλει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» και να ζητάει την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta!