Φενέρ - Ντουμπάι: Αδιανόητο πόστερ του Ντιακιτέ στον Μπίνγκαμ (vid)
Είπε να μοιράσει θέαμα ο ψηλός της Ντουμπάι στο ματς με την Φενέρ. Ο Ντιακιτέ πήρε φόρε και απογειώθηκε, κάνοντας πόστερ τον Μπίνγκαμ.
Μια από τις καλύτερες φάσεις της βραδιάς στη Euroleague και όχι μόνο. Σίγουρα ο Μπίνγκαμ θα τον βλέπει στον ύπνο του για πολυ καιρό. Ο άλλοτε συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο στους Μπακς έκανε το κομμάτι του.
MAMADI DIAKITE WHAT DID YOU DO? 👀🔥👀🔥#MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket pic.twitter.com/iFYpYj28wR— EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.