Τη φάση της βραδιάς έβγαλε ο Ντιακιτέ στο ματς της Φενέρ με τη Ντουμπάι.

Είπε να μοιράσει θέαμα ο ψηλός της Ντουμπάι στο ματς με την Φενέρ. Ο Ντιακιτέ πήρε φόρε και απογειώθηκε, κάνοντας πόστερ τον Μπίνγκαμ.

Μια από τις καλύτερες φάσεις της βραδιάς στη Euroleague και όχι μόνο. Σίγουρα ο Μπίνγκαμ θα τον βλέπει στον ύπνο του για πολυ καιρό. Ο άλλοτε συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο στους Μπακς έκανε το κομμάτι του.