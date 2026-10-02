Step up του Μπίνγκαμ και 3/3 η Φενέρ

Ο... rookie Μάρκους Μπίνγκαμ με 20 πόντους και 4/5 τρίποντα, οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε στο 76-66 επί της Ντουμπάι και την ομάδα του στο 3-0 στη Euroleague.

Σε ένα παιχνίδι που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έμοιαζε με αγώνα πλέι οφ, ο Μάρκους Μπίνγκαμ αλλά και ο Μπράξτον Κι με τον Σαβόν Σιλντς στα κρίσιμα σημεία, οδήγησαν τη Φενέρμπαχτσε στο 76-66 επί της Ντουμπάι και στο 3-0 στην κατάταξη της Euroleague.

Ο Αμερικανός σέντερ ξεχώρισε για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, έχοντας 20 πόντους με 4/5 τρίποντα, ενώ η Ντουμπάι μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, επέστρεψε αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο, δεν είχε καθαρό μυαλό και το πλήρωσε...

Ο αγώνας:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ντουμπάι να ακολουθεί μέχρι το 9-10 και από εκείνο το σημείο και μετά μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, η Φενέρ έκανε ό,τι ήθελε σε επίθεση και άμυνα (38-23), με τον Μπίνγκαμ να έχει 2/2 τρίποντα και τον Μπάλντγουϊν να μπαίνει δυνατά στη 2η περίοδο. Με μπροστάρη τον Ντιακιτέ, τρίποντα από Οκόμπο και Μπέικον, αλλά και επιτέλους... άμυνα, η Ντουμπάι επέστρεψε για το 42-39 της ανάπαυλας.

Πλέον, είχαμε παιχνίδι, αφού η Ντουμπάι θύμιζε ξανά κανονική ομάδα και έφτασε μέχρι το 49-49 μετά από τρίποντο του ΜακΚίνλεϊ-Ράιτ. Με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο και για τις δύο, η Φενέρ βρήκε κάποιες λύσεις με Μπάλντγουιν και Φόρεστ (55-51). Πλέον το παιχνίδι, είχε... ξύλο εκατέρωθεν και ελάχιστο σκορ, με τη Ντουμπάι να ισοφαρίζει σε 61-61, έπειτα από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ. Κι και Σιλντς έκαναν το 65-61 και στη συνέχεια, ο Μπίνγκαμ με τρίποντο, έκανε το 74-64 για να τελειώσει το παιχνίδι στο 76-66.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Στα κρίσιμα σημεία, Κι και Σιλντς είχαν τον τρόπο τους και στις δύο πλευρές του παρκέ



MVP O… O… Μάρκους Μπίνγκαμ είχε 20 πόντους, με 4/5 τρίποντα και 8 ριμπάουντ, με τον rookie ψηλό της Φενέρ να «στρετσάρει» το γήπεδο σε ένα κλειστό παιχνίδι.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Μπράξτον Κι, είχε 12 (6/10 διπ.), 7 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μία εκπληκτική 2-way παρουσία στο δεύτερο μέρος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Έλι Οκόμπο «κουβάλησε» επιθετικά τη Ντουμπάι με 18 πόντους, έχοντας 3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 6/10 βολές.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Τόκο Σενγκέλια έμεινε στους 4 πόντους, ενώ η Φενέρ τον "χτυπούσε" σε κάθε ευκαιρία στην άμυνα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Πήγαν... στράφι τα 11 ριμπάουντ του Καμπενγκέλε (3 επιθετικά, 8 αμυντικά), ενώ απόψε δεν είχε την ίδια επιρροή στο παιχνίδι της Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 42-39, 55-51, 76-66